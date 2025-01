Selfie-Sticker und Kamera-Effekte: Neue Features sollen Whatsapp noch kreativer machen

Whatsapp startet mit einer Reihe neuer Funktionen in das Jahr 2025. Neue Kamera-Effekte, Selfie-Sticker und optimierte Reaktionen: Die Neuerungen, die das Unternehmen in einem Blogpost angekündigt hat, versprechen neben zusätzlichen spielerischen Elementen vor allem ein verbessertes Chat-Erlebnis.

Whatsapp in Deutschland weiterhin auf Platz 1

Whatsapp ist und bleibt einer der beliebtesten Messenger der Welt. Laut eigenen Angaben nutzen über zwei Milliarden Menschen in mehr als 180 Ländern die App täglich, um mit Familie und Freund:innen in Kontakt zu bleiben. In Deutschland ist der Messenger besonders populär: Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie nutzen mehr als zwei Drittel der Deutschen Whatsapp jeden Tag – und das über alle Altersgruppen hinweg.

Der Messenger punktet vor allem durch die Vielzahl an kreativen und spielerischen Funktionen, die weit über das Senden und Empfangen von Nachrichten hinausgehen. Die App wird aber zunehmend auch als Informationsquelle genutzt: Wie eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom zeigt, verwenden 63 Prozent der Deutschen Whatsapp, um sich über Nachrichten und aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.

Neue Features für noch mehr Kreativität und Komfort

Seit der Einführung im Jahr 2009 hat sich Whatsapp kontinuierlich weiterentwickelt. Funktionen wie Sprachnachrichten, Status-Updates und Kanäle haben das Nutzungserlebnis im Laufe der Jahre verändert und erweitert. Mit den neuen Funktionen will das Unternehmen Kommunikation nicht nur funktional, sondern auch kreativ und persönlich gestalten:

Kamera-Effekte: Die bisher nur für Videoanrufe verfügbaren Hintergründe und Filter können ab sofort auch bei Fotos und Videos in Chats genutzt werden. Insgesamt stehen 30 verschiedene Effekte zur Verfügung, um Aufnahmen individuell zu gestalten, bevor sie geteilt werden.

Selfie-Sticker: Nutzer:innen können jetzt Selfies direkt in Sticker umwandeln. Diese Funktion wird unter Sticker erstellen angeboten und ist derzeit nur auf Android-Geräten verfügbar. Eine Version für iOS soll in Kürze folgen.

angeboten und ist derzeit nur auf Android-Geräten verfügbar. Eine Version für iOS soll in Kürze folgen. Sticker-Sets teilen: Sticker-Sets können ab sofort direkt in Chats mit anderen geteilt werden, was die Verbreitung individueller und kreativer Inhalte erleichtert.

Schnellere Reaktionen: Nachrichten lassen sich jetzt durch einen Doppeltipp schnell und unkompliziert mit einer Reaktion versehen. Außerdem ist es möglich, schneller durch häufig verwendete Reaktionen zu navigieren.

Die neuen Features sollen aber nur der Anfang sein. Whatsapp hat nämlich bereits angekündigt, dass im Laufe des Jahres 2025 noch weitere Funktionen eingeführt werden. Ob diese mehr praktischer oder spielerischer Natur sein werden, bleibt abzuwarten.

