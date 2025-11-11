Seltene Erden: Wie Deutschland bei kritischen Rohstoffen unabhängiger von China werden kann

Bei der Versorgung mit Seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen verlassen sich deutsche Unternehmen seit vielen Jahren auf Lieferungen aus dem Ausland, vor allem aus China. Etliche klagen jetzt über Engpässe. Es drohen Produktionsstopps. Daniel Goldmann, Professor für Rohstoffaufbereitung und Recycling an der Technischen Universität Clausthal im Harz, beschäftigt sich schon seit 40 Jahren mit dem Thema. Er sieht verpasste Möglichkeiten – aber auch Chancen, das Problem in den Griff zu bekommen.

Anzeige Anzeige

MIT Technology Review (TR): Zunächst zur Ursachenforschung: Wie konnte es überhaupt zu dieser brisanten Lage kommen?

Daniel Goldmann: Der ehemalige chinesische Staatschef Deng Xiaoping hat in den 1980er Jahren gesagt: „Der Nahe Osten hat Öl, China hat Seltene Erden.“ Die Karten liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Doch wir haben die Gefahr, in eine Rohstoffabhängigkeit zu geraten, nicht wahrhaben wollen beziehungsweise ignoriert. Und das in einem Land, in dem der Maschinenbau, die Automobil- und Chemieindustrie zu den wichtigsten Branchen gehören. Jetzt, wo die Hütte brennt, ist es allerhöchste Zeit, zu agieren.

Anzeige Anzeige

TR: Wie könnten Deutschland und Europa denn unabhängiger werden?

Goldmann: Zum einen können wir über Recycling von Produkten, die kritische Rohstoffe enthalten, einen gewissen Teil dazu beitragen. Das könnte sogar recht zügig gehen. Parallel dazu müssten wir auch über heimische Reserven reden, und zwar aus neu zu erschließenden Lagerstätten, aber auch aus Rückständen des Bergbaus und des Hüttenwesens. Drittens müssten wir über Rohstoffpartnerschaften mit anderen Ländern nachdenken, etwa mit Ländern wie Brasilien oder Indonesien.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

TR: Können Sie Zahlen nennen, welche alternative Quelle künftig wie viel beitragen könnte, um den Bedarf zu decken?

Goldmann: Das ist nur schwer zu beziffern, vor allem weil wir einen drastischen Aufwuchs der Märkte für etliche dieser Rohstoffe sehen. Die Anteile werden sich auch mit der Zeit ändern. Beim Recycling von Produkten, die kritische Rohstoffe enthalten, steigen zwar die Abfallmengen, aber der Bedarf wächst noch stärker. Die Schere wird in den nächsten 20 Jahren sogar noch ein wenig weiter auseinandergehen und sich erst danach wieder langsam schließen. Danach wird Recycling den Gesamtbedarf zu einem immer größeren Anteil decken können. Nur bis dahin müssen wir unbedingt auch andere Quellen nutzen.

Anzeige Anzeige

TR: Also in Deutschland wieder Bergbau beitreiben?

Goldmann: Auch das, ja. Wir haben durchaus Primärrohstoffreserven, die wir mal angehen müssten, zum Beispiel in Sachsen. Wobei es natürlich schwierig und langwierig ist, Rohstoffe zu bergen, die noch im Untergrund liegen. Selbst unter günstigen Rahmenbedingungen dauert das viele Jahre. Deutlich schneller ginge es, die Bergbau- und Hüttenabfälle aufzuarbeiten, die schon aus dem Berg herausgeholt worden sind. Davon lagern noch relevante Mengen in Deutschland. Wir müssen beides parallel vorantreiben und auch das Recycling von aktuell anfallenden Abfällen.

Abhängigkeit nicht nur bei Seltenen Erden

TR: Geht es dabei ausschließlich um die Seltenen Erden, oder sind auch andere Rohstoffe kritisch?

Anzeige Anzeige

Goldmann: Die Hightech-Industrie ist auch auf andere kritische Elemente angewiesen. Dazu zählen etwa Germanium und Gallium, aber auch Indium, Molybdän, Tellur, Wismut und Wolfram. Für diese Elemente hat China – wie für die Seltenen Erden – mittlerweile Exportkontrollen verhängt, der Export ist also genehmigungspflichtig. Damit kann das Land natürlich massiv politischen Druck ausüben. Denn kaum eine Technologie, die heutzutage ganz oben auf der Agenda steht, funktioniert ohne diese kritischen Rohstoffe.

TR: Ist auch die Versorgung mit Lithium ein Problem?

Goldmann: Auch das ist ein Thema, wobei die Frage ist, wie sich die Batterietechnologie in Zukunft entwickeln wird. Der weltweit größte Batteriehersteller, CATL, setzt neuerdings verstärkt auf Natrium-Ionen-Batterien.

Anzeige Anzeige

TR: Was sind derzeit die größten Hürden, die kritischen Elemente aus Sekundärquellen zu bergen?

Goldmann: Hier gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen wachsen die Mengen von bestimmten Abfällen, die kritische Rohstoffe enthalten, gerade erst an, sodass hier bisher nur wenig passiert. Dabei müsste wegen der rasanten Steigerungskurven, etwa im Bereich der Traktionsbatterien oder der Elektromotoren beziehungsweise Generatoren, schon jetzt investiert werden. Ein anderes großes Problem sind stark volatile Rohstoffpreise, die – gelenkt durch staatskapitalistische Systeme – rein betriebswirtschaftlich agierenden Unternehmen echte Probleme bereiten. Hier ist eine staatliche Risikoabsicherung, wie sie derzeit auch seitens der EU-Kommission in Form des Aufbaus strategischer Reserven ins Spiel gebracht wird, vonnöten. Es muss also Abnahmegarantien für bestimmte Mindestmengen über einen bestimmten Mindestzeitraum für einen bestimmten Mindestpreis geben. Außerdem sind bürokratische Hürden etwa im Bereich von Genehmigungsverfahren abzubauen und die Akzeptanz für die Errichtung entsprechender Anlagen muss gesteigert werden.

„Bislang fehlt in Deutschland das staatliche Engagement, in strategische Reserven zu investieren, wie es viele andere große Nationen längst tun.“

TR: Hat sich Deutschland in diesen Dingen schon auf den Weg gemacht?

Anzeige Anzeige

Goldmann: Bislang fehlt das staatliche Engagement, in strategische Reserven zu investieren, wie es viele andere große Nationen längst tun. Die USA sind gerade dabei, 1000 Milliarden Dollar in den Aufkauf von Rohstofflagerstätten und Verarbeitungsanlagen zu stecken. Auch Japan investiert in erheblichem Umfang. Die letzte Bundesregierung hat zwar einen Rohstofffonds im Umfang von einer Milliarde Euro aufgelegt. Der ist aber offensichtlich so komplex gestaltet, dass nach meiner Kenntnis bis jetzt noch kein einziger Cent abgeflossen ist.

TR: Und wie engagiert ist die aktuelle Regierung in dieser Sache?

Goldmann: Wir Fachleute aus der Forschung versuchen gerade gemeinsam mit der Industrie, den Druck zu erhöhen. Denn aus den Unternehmen heißt es: Wenn es so weiterläuft, ziehen wir in die USA oder nach China um, wo die Rahmenbedingungen deutlich besser sind. Natürlich sprechen wir über viel Geld, das zu investieren wäre, aber wir reden eben auch über existenzielle Dimensionen.

Anzeige Anzeige

TR: Wie sieht es technologisch aus: Sind geeignete Verfahren für die Gewinnung kritischer Rohstoffe aus Produkt- und Minenabfällen überhaupt schon einsatzbereit?

Goldmann: Jein. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Technologien entwickelt, die im Labor- und im Kleintechnikumsmaßstab sehr gut funktionieren. Aber wenn ich in die industrielle Umsetzung gehe, ergibt sich oft Anpassungs- oder Verbesserungsbedarf. Hier sind uns Länder wie China, die auf diesem Gebiet jahrelange Erfahrungen sammeln konnten, voraus. Forschungseinrichtungen sollten die Unternehmen deshalb beim Upscaling begleiten, um alle verfügbaren PS auf die Straße zu bringen. Und es ist umso wichtiger, so schnell wie möglich damit zu beginnen.

TR: Um welche Art von Technologien geht es dabei?

Anzeige Anzeige

Goldmann: Das ist eine ganze Kaskade verschiedener Verfahren. Es geht zum einen um das Bergen des Materials. Wie bekomme ich es heraus und wie bringe ich es in eine Aufbereitungsanlage? Das Herzstück ist immer die mechanische Aufbereitung, also die Vortrennung. Und dann kommen noch chemische Verfahren, biologische und thermische Verfahren hinzu. Diese langen Verfahrensketten werden zunehmend durch KI unterstützt. Einfach weil es ziemlich anspruchsvoll ist, im Blick zu behalten, was hinten im Prozess passiert, wenn ich vorne an einer Schraube drehe. China ist da übrigens viel weiter als wir und treibt entsprechende Prozesse schon seit vielen Jahren voran.

„Vom Meister lernen.“

TR: Lässt sich nicht einfach kopieren, was dort schon entwickelt wurde?

Goldmann: Das wäre in der Tat angemessen und bedeutet, wie es in China heißt, „vom Meister zu lernen“, nur dass sich die Vorzeichen nun umgedreht haben. Die TU Clausthal arbeitet schon sehr lange eng mit Forschern aus China zusammen. Früher sind die Kollegen zu uns gekommen, haben sich angesehen, was wir hier machen, und sie haben das Wissen auch mitgenommen. Heute spreche ich mit unseren Gaststudenten aus China und bin sehr beeindruckt davon, was sie berichten. Wir sollten also dringend den Spieß umdrehen und uns in China anschauen, wie es geht.

TR: Wie weit ist die Forschung zum Thema kritische Rohstoffe an Ihrer Universität?

Goldmann: Wir sind sehr froh, dass wir Ende letzter Woche einen Zuwendungsbescheid für ein wichtiges Projekt bekommen haben. Mit den Fördermitteln können wir bald beginnen, Minenabfälle aus den Bergeteichen am Bollrich bei Goslar, herauszuholen und aufzuarbeiten. Dort liegen rund sieben Millionen Tonnen Material, unter anderem Edelmetalle wie Gold oder Silber, Buntmetalle wie Kupfer, Blei und Zink. Und es finden sich auch relevante Mengen an Sondermetallen wie Indium, insbesondere aber auch Kobalt.

TR: Wann genau wird dieser Schatz geborgen?

Goldmann: Das ist noch unklar. Wir gehen jetzt erst mal in die Planung und werden auch eine Art Kommunikationskampagne starten. Denn selbst wenn wir alle potenziellen technischen Hindernisse in den Griff bekommen haben und sicher sind, dass alles technisch, wirtschaftlich und ökologisch ganz wunderbar funktioniert. Nur wenn die Bevölkerung eingebunden wird, kommen wir wirklich voran.