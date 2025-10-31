Seltene Erden: Warum wir ohne Recycling bald ein echtes Problem bekommen
Sieht man von einschlagenden Meteoriten und in den Weltraum geschickten Raumsonden ab, ändert sich die Menge der irdischen Rohstoffe nicht wirklich, und damit stellt sich die Frage: Wie lange können sie unseren Bedarf noch decken? Diese Frage ist so alt wie die Nutzung von Bodenschätzen selbst. Allerdings ist die Antwort mit der Zeit immer komplizierter geworden.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden