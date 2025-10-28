Seltene Erden: Warum Europa bei den wichtigsten Tech-Rohstoffen von China abhängig ist

Seltene Erden: Eigentlich gar nicht so selten, doch die Produktion ist stark in China zentralisiert (Bild: Statista)

Und das ist ein Problem: Eine aktuelle Analyse zeigt, dass China nicht nur die Förderung dominiert, sondern auch den Exportmarkt.

Laut Daten des US Geological Survey verfügt China im Jahr 2025 über rund 44 Millionen Tonnen an Seltenen Erden (REO – Rare Earth Oxide Equivalents).

Damit besitzt das Land mehr als doppelt so viele Reserven wie Brasilien (21 Mio. Tonnen) und übertrifft alle anderen Länder deutlich. Indien, Australien und Russland folgen mit jeweils unter sieben Millionen Tonnen, wie die Statista-Infografik zeigt.

Marginale Rolle westlicher Partner

Diese Vormachtstellung spiegelt sich auch in den Handelsströmen wider. Eurostat zufolge stammten im Jahr 2024 fast die Hälfte (46,3 Prozent) aller EU-Importe von Seltenen Erden aus China.

Weitere bedeutende Lieferländer waren Russland (28,4 Prozent) und Myanmar (19,9 Prozent). Länder wie Japan, die USA oder Vietnam spielten mit Anteilen unter einem Prozent nur eine marginale Rolle.

Die Abhängigkeit Europas von chinesischen Exporten ist damit nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch relevant – insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen.

Wichtige Einsatzgebiete

Doch wofür werden Seltene Erden überhaupt verwendet? Die Antwort liefert ein Blick auf die globalen Verbrauchsdaten von 2022: Mit einem Anteil von 44,3 Prozent entfällt der größte Teil auf die Herstellung von Magneten – essenziell für Elektromotoren.

Weitere Einsatzgebiete sind Katalysatoren (17,1 Prozent), Poliermittel (11,1 Prozent) sowie Metallerzeugnisse und Glas. Anwendungen in Batterien, Leuchtstoffen oder Pigmenten spielen hingegen eine untergeordnete Rolle.

Die Datenlage macht deutlich: Wer die Kontrolle über Seltene Erden hat, kontrolliert zentrale Wertschöpfungsketten der Energiewende und Digitalisierung. Für Europa bedeutet das: Diversifizierung der Bezugsquellen und Investitionen in Recycling und eigene Förderung werden notwendig.

