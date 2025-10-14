Anzeige
News
Mit 800-Dollar-Gerät: Forscher fangen sensible Daten und Militärgeheimnisse von Satelliten ab

US-Forscher:innen ist es gelungen, mit geringem Aufwand sensible Daten von Mobilfunknutzer:innen sowie Firmen- und Militärgeheimnisse abzufangen. Das Problem: Die via Satellit gesendeten Daten waren nicht verschlüsselt.

Von Jörn Brien
2 Min.
Satelliten Signale

Unverschlüsselte Signale: Satelliten als Informationsschleudern. (Symbolbild: Shutterstock/Artsiom P)

Spätestens seit US-Whistleblower Edward Snowden 2013 enthüllte, wie die USA und weitere Staaten in riesigem Umfang die Telekommunikation und das Internet überwachen, sind Schutz und verschlüsselte Übertragung sensibler Daten ein großes Thema. Umso überraschter waren jetzt Forscher:innen, dass sie relativ einfach an solche Daten gelangen konnten.

Per Satellit gesendete Daten leicht abhörbar

Wie das Forschungsteam der University of California in San Diego und der University of Maryland herausgefunden hat, dürften etwa die Hälfte der via Satelliten gesendeten Daten nicht verschlüsselt sein. Damit wären jede Menge sensible Informationen von Verbraucher:innen, aber auch Firmendaten sowie Regierungs- und Militärgeheimnisse leicht abhörbar.

Wie es in einer entsprechenden Studie heißt, sind die Forscher:innen mit einem selbstentwickelten Empfangssystem an die Daten gelangt, das sie mit Hardware im Wert von lediglich 800 US-Dollar gebaut haben. Die Satellitenschüssel war in den vergangenen drei Jahren im Einsatz – auf dem Dach eines Universitätsgebäudes im kalifornischen San Diego.

Großteil der Satellite-Signale unverschlüsselt

Die Daten abzufangen, indem die Empfangsschüssel auf verschiedene Satelliten gerichtet wurde, war dabei die einfachste Übung, wie Wired schreibt. Weitaus schwieriger war es, die Signale zu interpretieren – die zwar in einem ungewöhnlichen Format, allerdings nicht verschlüsselt waren. Dieser Vorgang habe Monate gedauert.

Nachdem das aber gelungen war, konnten die Forscher:innen Telefongespräche und Textnachrichten sowie die Daten der von Fluggästen per Bord-WLAN angesteuerten Websites auslesen. Hierbei sollen vor allem Kund:innen von T-Mobile USA sowie der mexikanischen Betreiber Telmex und AT&T Mexico betroffen gewesen sein. T-Mobile USA hat nach einem Hinweis der Forscher:innen jetzt immerhin begonnen, diese Daten zu verschlüsseln.

Kommunikation kritischer Infrastruktur abhörbar

Noch befremdlicher für die Forscher:innen aber war, dass auch die Kommunikation von Betreibern kritischer Infrastruktur sowie Firmen- und Militärgeheimnisse für sie frei abhörbar war. Hier dürfte es zudem noch länger dauern, bis das Ganze abgestellt ist, wie Expert:innen meinen. Schließlich könnten sich Firmen und Regierungen schwer damit tun, ob und wie sie alte Systeme absichern.

Die Forscher:innen haben auch dargelegt, warum ein Teil der Kommunikation – obwohl via Mobilfunk geführt – über Satelliten läuft. Insbesondere in abgelegenen Regionen wie Wüsten oder im Gebirge verbinden sich Mobilfunkmasten in einigen Fällen mit Satelliten, um darüber mit dem restlichen Kernmobilfunknetz kommunizieren zu können.

Militärische Geheimnisse einfach zu empfangen

Wer einen eigenen Satellitenempfänger in einer solchen Region aufstellt, kann dieselben Signale empfangen, die für einen solchen Mast gedacht sind – offensichtlich bisher unverschlüsselt. Darüber hinaus gingen den Forscher:innen auf diese Weise auch eine Menge ungeschützter militärischer und polizeilicher Kommunikation ins Netz – etwa von US-Militärschiffen und Hubschraubern.

Für die Forscher:innen steht außer Frage, dass Geheimdienste mit deutlich leistungsfähigeren Empfangsgeräten die auf diese Art versendeten Informationen schon seit Jahren überwachen. Der US-Geheimdienst NSA etwa hatte schon 2022 intern vor der Vielzahl unverschlüsselter Satellitendaten gewarnt.

