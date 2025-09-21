Anzeige Sponsored Post
SEO-Preise erklärt: Kostenstrukturen und Abrechnungsarten im Vergleich

Suchmaschinenoptimierung (SEO) zielt darauf ab, eine bessere Position in den organischen Suchergebnissen zu erreichen. Welche SEO-Kosten realistisch sind, welche Preismodelle es gibt und worauf du bei der Budgetplanung achten solltest.

(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock)

Kostenfaktoren für SEO

Die Kosten für SEO hängen von verschiedenen Faktoren ab und variieren stark je nach Unternehmensgröße, Branche und gewählten Optimierungsstrategien.

Lokale Suchmaschinenoptimierung (Local SEO), bei der es darum geht, dass dich potenzielle Kunden in den lokalen Suchergebnissen von Google & Co. finden, ist als SEO-Strategie deutlich kostengünstiger als nationale oder internationale Optimierung. Wenn du mit einer großen Website deutschland- oder sogar weltweit gefunden werden möchtest, musst du für einen langfristigen Erfolg deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein lokales Unternehmen.

Auch die Konkurrenz spielt eine Rolle. Im E-Commerce oder umkämpften Branchen wie Finanzdienstleistungen, Reise und Tourismus, Gesundheit, Recht und Immobilien wirst du mehr Investitionen für SEO benötigen. Es ist einfach aufwendiger, bessere Rankings zu erzielen.

SEO Kostenbeispiele

SEO ist sehr komplex und beinhaltet für die besten Ergebnisse viele Maßnahmen, angefangen bei der Bestandsaufnahme über die Umsetzung bis zur Kontrolle. Ein technisches SEO-Audit, bei dem es darum geht, die technischen Aspekte einer Website zu analysieren, kostet 2.000 bis 8.000 Euro einmalig. Keyword-Recherchen beginnen bei 1.500 Euro. Content-Optimierung, die zur On-Page-Optimierung gehört, wird mit 100 bis 500 Euro pro Seite berechnet. Linkbuilding ist Teil der Off-Page-Optimierung und erfordert für hochwertige Backlinks etwa 2.000+ Euro monatlich. Professionelle SEO-Tools kosten 100 bis 400 Euro im Monat.

Kann man SEO selber machen?

Freelancer sind oft kostengünstiger als eine Agentur, haben aber begrenzte Kapazitäten. In einer Agentur gibt es dagegen ein umfassendes Team mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Inhouse SEO-Manager kosten etwa 45.000 bis 80.000 Euro Jahresgehalt plus Nebenkosten. Was für dich am Ende günstiger ist, hängt vom Preismodell deines Dienstleisters ab.

Preismodelle für SEO

Abrechnung nach Stunden

Die stundensatzbasierte Abrechnung eignet sich für einmalige Aufgaben oder spezifische SEO-Audits. SEO-Freelancer berechnen 50 bis 150 Euro pro Stunde. Agenturen verlangen 80 bis 300 Euro stündlich.

Monatliche Pauschalpreise

Bei einer laufenden SEO-Betreuung sind oft monatliche Pauschalpreise fällig. Die Kosten starten bei 500 bis 1.500 Euro monatlich für Local SEO für kleine Unternehmen und gehen hoch bis 5.000 Euro – je nach Aufwand und Umfang.

Erfolgsbasierte Abrechnung

Die Bezahlung der SEO-Dienstleistung kann auch erfolgsbasiert erfolgen. Beispielsweise wird vereinbart, dass die Website zu einem bestimmten Keyword ranken muss, oder es wird nach erzielten Leads abgerechnet. Der Betrag wird vorher ausgehandelt.

Wann rechnet sich SEO?

Anders als Suchmaschinenwerbung mit Google Ads braucht SEO Zeit. Der SEO-ROI liegt bei erfolgreichen Kampagnen zwischen 300 bis 800 Prozent. Die Amortisation dauert typischerweise 6 bis 18 Monate.

Als Unternehmen kannst du beim SEO-Budget sparen, wenn du Eigenleistungen erbringst, zum Beispiel bei der Content-Erstellung. Möchtest du wissen, ob deine Website den Anforderungen von Google und Co. entspricht? In unserem gratis SEO-Check findest du es heraus!

