Shenlong: Das wissen wir über die mysteriösen Objekte, die China in den Weltraum gebracht hat

Shenlong, Chinas wiederverwendbares Raumflugzeug, hat im Rahmen seiner dritten Mission sechs unbekannte Objekte in die Erdumlaufbahn gebracht, von denen einige auch Signale aussenden sollen.

Schon kurz nach dem Start am 14. Dezember sollen die sechs Erdtrabanten erfolgreich ausgesetzt worden sein. Seitdem verfolgt neben zahlreichen Amateur-Astronom:innen auch die U.S. Space Force die mysteriösen Objekte, die vom US-Verteidigungsministerium wenig einfallsreich Object A, B, C, D, E und F getauft wurden. In der offiziellen Kodierung für Satellitenbahnelemente wurden ihnen die Nummern von 58573 bis 58577 sowie 58581 zugewiesen.

China setzt mysteriöse Objekte in Erdumlaufbahn aus

Bei der Beobachtung hat sich auch gezeigt, dass die Objekte verschiedene Signale aussenden. Hobbyastronom Scott Tilley hat dazu auf X (ehemals Twitter) erste Erkenntnisse geteilt:

Demnach sendet Object A Signale aus, die denen früherer chinesischer Raumflugzeugmissionen ähneln sollen, während Object D und E aktuell nur „Platzhaltersignale“ aussenden, die keine Daten beinhalten.

Tilley konnte im Verlauf der letzten Tage mehrere Signale von Object A aufzeichnen, die immer an einer bestimmten Stelle über der Erde abgesetzt wurden – er vermutet deshalb eine geheime Bodenstation in Kanada oder den nordwestlichen USA.

Was das alles genau bedeutet, ist freilich unklar. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Shenlong mysteriöse Fracht in die Erdumlaufbahn entlässt. Auch bei den früheren Missionen im September 2020 und August 2022 hatte das Weltraumflugzeug ähnliche Objekte ausgesetzt.

Spekulationen zufolge handelt es sich dabei um Servicemodule, Späh-Satelliten, die das Raumflugzeug tracken sollen, oder um Testobjekte, mit denen die Platzierung im Orbit geübt werden soll.

