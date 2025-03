Seit Dezember 2024 hat die Tesla-Aktie mehr als die Hälfte an Wert verloren. Das wiederum hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Vermögen von Tesla-Chef Elon Musk seit Jahresbeginn um 122 Milliarden geschrumpft ist.

Anzeige Anzeige

2025 als Fest für Tesla-Shortseller

Für Shortseller:innen, also Investor:innen, die mit sogenannten Leerverkäufen auf ein Abrutschen von Aktienkursen spekulieren, waren die vergangenen Wochen dagegen ein Fest. Daten von S3 Partners zufolge sollen Shortseller:innen allein in den vergangenen drei Monaten Gewinne von 16,2 Milliarden Dollar eingefahren haben, wie Business Insider berichtet.

Demnach werden aktuell 70 Millionen Aktien geshortet, allein in den vergangenen 30 Tagen waren es rund 8,5 Millionen Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar. Das Leerverkaufsinteresse an Tesla beträgt laut S3 Partners derzeit 16,67 Milliarden Dollar.

Anzeige Anzeige

Musk hasst Gates wegen Short-Position

Für Musk dürfte der Erfolg der Leerverkäufer:innen besonders schmerzhaft sein, steht er doch dem Shortselling auf die Tesla-Aktie seit Jahren extrem kritisch gegenüber. So soll er Microsoft-Gründer Bill Gates feindlich gesinnt sein, seit Musk erfahren hat, dass dieser Short-Positionen auf Tesla hält.

Shortseller:innen würden „ständig versuchen, falsche Gerüchte zu erfinden und negative Gerüchte zu verstärken“, weil sie wollten, „dass wir sterben“, so Musk. Zudem würden die Leerverkäufer:innen lügen und seine Integrität angreifen, um Profite zu machen, so Musk im Jahr 2017 in einem Interview mit dem Rolling Stone.

Anzeige Anzeige

Tesla-Shortseller 2024 mit hohen Verlusten

Zuvor hatte sich Musk nach einer Kursexplosion der Tesla-Aktie um 30 Prozent bei Twitter über Shortseller:innen lustig gemacht. Und, auch das gehört zur Wahrheit: Speziell während des Höhenflugs der Tesla-Aktie im Jahr 2024 haben Anleger:innen mit entsprechenden Short-Positionen viel Geld verloren.

Musk etwa ließ es sich nicht nehmen, im Dezember via X gegen Gates auszuteilen. Würde Tesla zum wertvollsten Unternehmen der Welt, könnte eine Short-Position „sogar Bill Gates in den Bankrott treiben“. Allerdings war auch zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob Gates überhaupt noch eine solche Position hält.

Anzeige Anzeige

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Insgesamt sollen Leerverkäufer:innen seit dem Börsengang von Tesla ein Minus von 64,6 Milliarden Dollar angehäuft haben. Zur Einordnung: Gegenüber März 2024 ist die Tesla-Aktie jetzt, genau ein Jahr später, immer noch über 35 Prozent im Plus.

Mehr zu diesem Thema