Showrunner AI im Praxistest: So gut kann die Video‑KI schon eigene Serien drehen

Wenn es nach Showrunner AI geht, kann bald jede:r mit einem Prompt seine eigene Serie erstellen. Haben traditionelle Filmstudios jetzt ausgedient? In unserem neuen Youtube-Format t3n Tool Time fühlen wir dem KI-Videogenerator auf den Zahn.

Von Florian Zandt
1 Min.
In der ersten Folge von t3n Tool Time überprüft t3n Redakteur Florian Zandt, ob Showrunner AI die Zukunft der Fernsehserien ist. (Bild: t3n/ Showrunner)

Wer auf der Suche nach einem Film für den Abend auf der Couch oder einer Serie für den nächsten Marathon ist, hat die Qual der Wahl. Daten von Justwatch zufolge umfassen die Bibliotheken von Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus in Deutschland zusammen rund 15.000 Titel. Mehr als genug also, um für dutzende Jahre versorgt zu sein.

Laut Showrunner AI reicht das aber noch nicht aus. Oder genauer: Das Angebot der großen Streamingdienste ist nicht personalisiert genug. Das Video-Tool, entwickelt vom Emmy-prämierten KI-Startup Fable Studio und im Messenger-Dienst Discord nutzbar, ermöglicht es seinen Nutzer:innen, mittels Prompting eigene Charaktere, Bühnenbilder und Requisiten zu erstellen. Diese können dann in vorgefertigten Themenwelten und Stilen wie der Tech-Satire Exit Valley oder der Fantasy-Welt von Witch Way To Love zum Leben erweckt werden. User:innen sollen damit ihre eigenen Geschichten erzählen und auch selbst als Protagonist:innen im Mittelpunkt stehen können.

Kann Showrunner AI die vollmundigen Versprechen erfüllen?

Die Firma selbst wirbt offensiv mit den Qualitäten seines Videogenerators und positioniert sich aktiv als Gegenspieler Hollywoods, frei nach dem Motto, dass User:innen selbst entscheiden sollen, was sie sehen wollen. Die Frage, die gerade deswegen über Showrunner AI schwebt: Wie gut ist das Tool wirklich? Braucht es tatsächlich nur einen Prompt und ein bisschen Wartezeit, um eine eigene, sendefähige Serie zu erstellen? Und wie sieht es mit Urheber- und Persönlichkeitsrecht aus?

Diesen Fragen und mehr gehen wir in der Pilotfolge von t3n Tool Time auf den Grund. In unserem neuen Youtube-Videoformat testen wir regelmäßig neue KI-Tools und zeigen euch, was überzogenes Marketing und was echter Mehrwert ist. Folge eins von t3n Tool Time ist jetzt auf Youtube verfügbar:

Ihr wollt in Zukunft keine Folge von t3n Tool Time verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Youtube-Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen.

