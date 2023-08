Sicherheitsalbtraum: Stofftier lässt Tesla auf Autopilot schalten

Ist das erneut ein herber Rückschlag für Teslas Full-Self-Driving-Software? In einem kürzlich veröffentlichten Video des Youtubers AI Addict wird gezeigt, dass die wichtige Sicherheitssoftware, die eigentlich Fahrer daran hindern soll, das FSD-System zu nutzen, wenn sie unaufmerksam sind, offenbar selbst nicht richtig aufpasst.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was auf den ersten Blick wie ein amüsantes Video ausschaut, birgt ernsthafte Sicherheitsbedenken, denn statt eines Menschen sitzt ein lebloses Stofftier am Steuer, was der Software jedoch nicht aufzufallen scheint. Das Video zeigt, dass es genügt, einen Teddybären auf den Fahrersitz zu setzen, um das System zu täuschen. Der Youtuber konnte das Fahrzeug ganze zehn Minuten auf einer gesperrten Straße fahren, ohne dass das System das unberechtigte Eingreifen bemerkte.

Auch bei Kindern auf der Straße wurde nicht gebremst

In einem weiteren Experiment stellt AI Addict eine Schaufensterpuppe in Kindergröße auf die Straße. Die Ergebnisse sind beunruhigend, denn Teslas Software fährt die Puppe immer wieder um, währen abwechselnd Teddybär und Plüscheinhorn am Steuer sitzen. Selbst als der Youtuber einen Ballon in Form einer Champagnerflasche auf dem Fahrersitz festschnallt, bleibt das Ergebnis dasselbe. Das Auto erkennt nicht, dass kein wirklicher Fahrer am Steuer sitzt, und rast ungebremst in die Kinderpuppe, die mehrere Meter durch die Luft geschleudert wird.

Anzeige Anzeige

Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass die Tests in Zusammenarbeit mit dem Dawn Project durchgeführt wurden, einer Organisation unter der Leitung des Tesla-Kritikers Dan O’Dowd, der die Glaubwürdigkeit des Autoherstellers infrage stellt. Die Ergebnisse können demnach nicht als völlig unabhängig und unvoreingenommen behandelt werden. Dennoch werfen die Ergebnisse des Experiments Zweifel an der angeblichen Fähigkeit von Tesla auf, vollständig autonome Systeme zu entwickeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Tesla