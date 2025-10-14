Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Mehr Übersicht auf dem iPad: Meta testet neue Whatsapp-Funktionen

Whatsapp testet derzeit eine neue Seitenleiste auf dem iPad – ähnlich wie bei der Mac-Version. Das Update soll die Bedienung deutlich verbessern. Gleichzeitig werden neue Funktionen für Medienqualität und Facebook-Links in Chats erprobt.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Mehr Übersicht auf dem iPad: Meta testet neue Whatsapp-Funktionen

Mehr Übersicht: Meta stattet Whatsapp auf dem iPad mit einer praktischen Sidebar aus. (Symbolfoto: PixieMe/Shutterstock)

Meta arbeitet daran, Whatsapp auf dem iPad funktionaler zu machen. In der aktuellen Beta-Version 25.29.10.72 für iPad erhalten Nutzer:innen laut WAbetainfo erstmals Zugang zu einer vertikalen Seitenleiste, die die bisherige Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand ersetzt.

Anzeige
Anzeige

Damit verfolgt Whatsapp das Ziel, die Oberfläche stärker an die Desktop-Variante anzugleichen und mehr Platz für Chats und Inhalte zu schaffen. Aber das übersichtlichere Layout ist nicht die einzige Neuerung.

Es gibt bei Metas Messenger wohl außerdem bald die Einbettung von Facebook-Links und feste Qualitätsvoreinstellungen beim Empfangen von Medien.

Anzeige
Anzeige

Neue Sidebar für mehr Übersicht

Die neue Sidebar ist in der aktuellen Beta-Version offenbar vorhanden, aber noch nicht freigeschaltet. Sie wird künftig Chats, Anrufe, Communities und Einstellungen übersichtlich in einer linken Spalte anordnen.

Empfehlungen der Redaktion

Damit entfällt die bisherige Tab-Leiste, die vor allem auf dem iPhone sinnvoll war, aber auf größeren Displays wie dem iPad ungenutzten Platz ließ.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Durch das Layout können Nutzer:innen in Zukunft schneller zwischen Bereichen wechseln – etwa zwischen Gruppenchats und Community-Übersichten.

Das Design folgt dem Ansatz, alle Geräteplattformen von Whatsapp optisch und funktional anzugleichen.

Anzeige
Anzeige

Medienqualität beim Download festlegen

Parallel dazu führt Whatsapp in der Beta-Version 25.29.10.71 eine neue Voreinstellung für Medienqualität ein. Nutzer:innen können künftig festlegen, ob Fotos und Videos standardmäßig in hoher oder automatischer Qualität heruntergeladen werden sollen.

Bisher musste man dies manuell auswählen. Android-Nutzer:innen können auf dieses Feature schon länger zugreifen, jetzt werden auch Apple-Geräte damit ausgestattet. Aktivieren kann man die Funktion in den Optionen unter dem Menüpunkt „Auto­mati­sche Download-Qualität“.

Facebook- und Whatsapp-Profil verknüpfen

Neben Sidebar und Medien-Downloadqualität führt Whatsapp außerdem die Einbettung von Facebook-Links ein. Facebook-Nutzer:innen können damit in Zukunft Links zu ihrem Profil direkt in ihrem Whatsapp-Profil hinterlegen. Bislang ging das nur mit Verknüpfungen zu Instagram-Profilen, jetzt ist auch die (Groß-)Mutter der Social-Media-Plattformen dran.

Anzeige
Anzeige

Die Neuerung findet sich in der Beta-Version 2.25.29.16.

Noch kein offizieller Veröffentlichungstermin

Die neuen Funktionen befinden sich aktuell ausschließlich in den Beta-Versionen und werden schrittweise ausgerollt. Wann sie in der regulären Version von Whatsapp erscheinen, ist bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit vergingen zwischen Beta-Test und offiziellem Rollout meist mehrere Wochen.

Lost Places im Internet – Diese Seiten waren mal richtig groß

7 Bilder ansehen
Lost Places im Internet – diese Seiten waren mal richtig groß Quelle:

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review iPad Meta Mac Facebook Whatsapp
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren