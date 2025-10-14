Mehr Übersicht auf dem iPad: Meta testet neue Whatsapp-Funktionen
Meta arbeitet daran, Whatsapp auf dem iPad funktionaler zu machen. In der aktuellen Beta-Version 25.29.10.72 für iPad erhalten Nutzer:innen laut WAbetainfo erstmals Zugang zu einer vertikalen Seitenleiste, die die bisherige Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand ersetzt.
Damit verfolgt Whatsapp das Ziel, die Oberfläche stärker an die Desktop-Variante anzugleichen und mehr Platz für Chats und Inhalte zu schaffen. Aber das übersichtlichere Layout ist nicht die einzige Neuerung.
Es gibt bei Metas Messenger wohl außerdem bald die Einbettung von Facebook-Links und feste Qualitätsvoreinstellungen beim Empfangen von Medien.
Neue Sidebar für mehr Übersicht
Die neue Sidebar ist in der aktuellen Beta-Version offenbar vorhanden, aber noch nicht freigeschaltet. Sie wird künftig Chats, Anrufe, Communities und Einstellungen übersichtlich in einer linken Spalte anordnen.
Damit entfällt die bisherige Tab-Leiste, die vor allem auf dem iPhone sinnvoll war, aber auf größeren Displays wie dem iPad ungenutzten Platz ließ.
Durch das Layout können Nutzer:innen in Zukunft schneller zwischen Bereichen wechseln – etwa zwischen Gruppenchats und Community-Übersichten.
Das Design folgt dem Ansatz, alle Geräteplattformen von Whatsapp optisch und funktional anzugleichen.
Medienqualität beim Download festlegen
Parallel dazu führt Whatsapp in der Beta-Version 25.29.10.71 eine neue Voreinstellung für Medienqualität ein. Nutzer:innen können künftig festlegen, ob Fotos und Videos standardmäßig in hoher oder automatischer Qualität heruntergeladen werden sollen.
Bisher musste man dies manuell auswählen. Android-Nutzer:innen können auf dieses Feature schon länger zugreifen, jetzt werden auch Apple-Geräte damit ausgestattet. Aktivieren kann man die Funktion in den Optionen unter dem Menüpunkt „Automatische Download-Qualität“.
Facebook- und Whatsapp-Profil verknüpfen
Neben Sidebar und Medien-Downloadqualität führt Whatsapp außerdem die Einbettung von Facebook-Links ein. Facebook-Nutzer:innen können damit in Zukunft Links zu ihrem Profil direkt in ihrem Whatsapp-Profil hinterlegen. Bislang ging das nur mit Verknüpfungen zu Instagram-Profilen, jetzt ist auch die (Groß-)Mutter der Social-Media-Plattformen dran.
Die Neuerung findet sich in der Beta-Version 2.25.29.16.
Noch kein offizieller Veröffentlichungstermin
Die neuen Funktionen befinden sich aktuell ausschließlich in den Beta-Versionen und werden schrittweise ausgerollt. Wann sie in der regulären Version von Whatsapp erscheinen, ist bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit vergingen zwischen Beta-Test und offiziellem Rollout meist mehrere Wochen.