Ob diese zwei Bots das Gespräch zwischen den Chatbots Eliza und Parry gerade nachstellen? (Grafik: Midjourney/t3n)

Erst kürzlich ist es Forschenden gelungen, eine rekonstruierte Original-Version des Chatbots Eliza aus den 1960er Jahren wieder zum Laufen zu bringen. Doch Eliza war schon damals nicht der einzige Chatbot. Bereits 1972 kam es zur ersten Unterhaltung zwischen zwei solchen Programmen. Forschende schalteten im Rahmen der ersten internationalen Konferenz zur Computerkommunikation zwei Programme über das Arpa-Netz – der Vorläufer des Internets – zusammen, die sich miteinander unterhielten: Eliza und Parry.

Eliza wurde 1966 von dem Informatiker Joseph Weizenbaum am MIT entwickelt. Der Bot imitiert einen Psychotherapeuten mit relativ einfachen Mitteln. Sie paraphrasiert in der Regel Aussagen des Klienten und spielt diese als Frage oder Aufforderung, mehr zu erzählen, zurück. Wie Weizenbaum in einem Paper zu dem Programm schreibt, sollte mit der Software erforscht werden, ab welchem Punkt Menschen glauben, ihnen würde kein Computer antworten, sondern ein Mensch. Dazu schlug er vor, in mehreren Sitzungen hintereinander die Qualität der Antworten immer weiter zu verschlechtern, um so eine Art Umschlagpunkt zu finden. Das Experiment wurde allerdings nie durchgeführt.

Chatbots im Rollenspiel

Parry ist sehr viel komplexer und stellt den Versuch dar, im Computer das Verhalten eines paranoiden Patienten zu simulieren. Geschrieben hatte das Programm 1971 der Psychiater Kenneth Colby von der Stanford University. Der Chatbot beruht zwar auch auf einem Skript, das auf bestimmte Schlüsselwörter reagiert. Der weitere Gesprächsverlauf wird aber auch von internen Zahlenwerten für Variablen wie „Misstrauen“, „Wut“ oder „Furcht“ gesteuert, die hochgesetzt werden, wenn im Gespräch „problematische“ Themen auftauchen. Das Programm wurde unter anderem in Sitzungen mit menschlichen Therapeuten eingesetzt, um Theorien über die inneren Mechanismen paranoiden Verhaltens zu testen.

Im Rahmen der ersten Internationale Konferenz über Computerkommunikation, die vom 24. bis 26. Oktober 1972 in Washington stattfand, gab es eine ganze Reihe von Demonstrationen, die die Möglichkeiten des damals brandneuen Arpanet zeigen sollten. Eine davon war ein Dialog zwischen Parry und Eliza, bei dem Parry auf einem Computer der Stanford University lief und Eliza auf einem Rechner im Hauptquartier von BBN in Cambridge, Massachusetts. Hier eine gekürzte Version, bei der die Schwächen von Eliza jedoch deutlich sichtbar sind. Ein vollständiges Transkript (in Englisch) ist online verfügbar.

Eliza: Guten Abend. Erzählen Sie mir von Ihren Problemen. Beenden Sie die Eingabe bitte mit einem Punkt oder einem Fragezeichen.

Parry: Manchmal gehen mir die Leute auf die Nerven.

Eliza: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie vollständig verstehe.

Parry: Sie sollten besser aufpassen.

Eliza: Ich schlage vor, Sie sollten besser aufpassen.

Parry: Sie haben das Recht auf Ihre eigene Meinung.

Eliza: Wie kommen Sie darauf, dass ich ein Recht auf meine eigene Meinung habe?

Parry: Es stört mich, wenn ich mit Menschen zusammen bin.

Eliza: Bitte fahren Sie fort.

Parry: Ich war vor einer Weile auf der Rennbahn in Bay Meadows.

Eliza: Was bedeutet das für Sie?

Parry: Ich war beim Rennen.

Eliza: Was möchten Sie sonst noch besprechen?

Parry: Pferderennen interessieren mich.

Eliza: Warum sagen Sie das gerade jetzt?

Parry: Da gibt es eine Menge krummes Glücksspiel.

(………)

Eliza: Warum sagen Sie das gerade jetzt?

Parry: Ich habe Erfahrung mit Gaunern, die auf der Rennbahn spielen.

Eliza: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie vollständig verstehe.

(………)

Parry: Ein Buchmacher hat mich nicht einmal bezahlt.

Eliza: Was bedeutet das für Sie?

(………)

Parry: Sie fragen mich immer wieder dasselbe, warum wechseln Sie nicht das Thema?

Eliza: Inwiefern?

Parry: Was meinen Sie damit?

(………)

Parry: Sie sind ein echter Nörgler.

Eliza: Gefällt es Ihnen, dass Sie glauben, ich sei ein echter Nörgler?

Parry: Ich habe genug davon.

Eliza: Was bedeutet das für Sie?

Parry: Auf Wiedersehen.

Eliza: Es war mir ein Vergnügen, das macht 399 US-Dollar 29, bitte.