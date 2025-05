Signal bekommt eine praktische Funktion für Sprachnachrichten, die nicht einmal Whatsapp hat

Whatsapp ist nach wie vor der favorisierte Messenger vieler Menschen. Das zeigt unter anderem eine Umfrage von Statista, bei der der Meta-Messenger weit vor der Konkurrenz steht. Allerdings könnte Signal jetzt einige User:innen mit einer neuen Funktion für sich gewinnen. Vor allem dann, wenn ihr gern Sprachnachrichten verschickt, aber keinen Stress beim Aufnehmen haben wollt.

Signal erlaubt geplante Sprachnachrichten

Zunächst gibt es ein großes Update für Android-User:innen. Sobald ihr den Messenger auf Version 7.41 aktualisiert habt, könnt ihr Sprachnachrichten vorplanen. Ihr nehmt sie einfach auf und legt dann einen Zeitpunkt fest, zu dem die Nachricht an euren Kontakt verschickt werden soll. Laut Signal eignet sich das unter anderem für User:innen, die anderen per Sprachnachricht Geburtstagswünsche ausrichten wollen, es aber oft am Ehrentag selbst vergessen. Nehmt die Sprachnachricht einfach vorab auf und lasst sie automatisch schicken.

Ferner will es euch Signal vereinfachen, unbekannte Kontakte zuzuordnen. Werdet ihr künftig von einer unbekannten Nummer kontaktiert, seht ihr, ob ihr euch mit eurem Gegenüber schon in einer oder mehreren Chat-Gruppen befindet. Martin Bartenberger, Head of Communication Europe bei Signal, sagt dazu: „Damit wollen wir auf die generelle Gefahr von Phishing-Attacken hinweisen, die nicht nur Signal betrifft, und unsere Nutzer für dieses wichtige Thema weiter sensibilisieren“.

Aber nicht nur Android-User:innen kommen in den Genuss von Signal-Verbesserungen. Unter iOS haben die Verantwortlichen die Fotoauswahl mit Version 7.57 erleichtert. Statt auf ein eigenes Overlay innerhalb der App zu setzen, greift Signal jetzt auf die native Medienanzeige von iOS zurück. Sucht ihr in der App nach empfangenen Bildern oder Videos, könnt ihr direkt in den Chat und zu der Nachricht springen, über die ihr die Medien erhalten habt.

Signal verspricht, dass die Neuerungen für Android- und iOS-User:innen in Kürze ausgerollt werden. Sobald ihr ein Update der Messenger-App durchgeführt habt, sollten die Features verfügbar sein. Zudem betont das Unternehmen, dass die Arbeiten an einem Ende-zu-Ende-verschlüsselten Backup-Feature weiter vorangehen und dieses Feature mit einem künftigen Update Einzug halten wird.

