Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

„Signalverschmutzung“: Warum Astronomen ein Problem mit Elon Musks Satelliten haben

Eine bisher größte Auswertung zeigt: Tausende Starlink-Satelliten senden in Frequenzen, die für Radioastronomie geschützt sind. Dadurch entstehen Bildstörungen, die zukünftige Forschungsprojekte gefährden.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
„Signalverschmutzung“: Warum Astronomen ein Problem mit Elon Musks Satelliten haben

Radioteleskope empfangen immer häufiger Störsignale. Das liegt laut einer Studie zu großen Teilen an Starlinks Satelliten. (Foto: NatalieSchorr/Shutterstock)

Astronomische Forschende der Curtin University haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie rund 76 Millionen Bilder von einem Prototyp‑Radioteleskop des SKA‑Low analysiert – und festgestellt, dass bis zu 30 Prozent der Bilder durch Starlink‑Satelliten gestört wurden.

Anzeige
Anzeige

In insgesamt mehr als 112.000 Aufnahmen wurden Signale von 1.806 einzelnen Starlink‑Satelliten nachgewiesen. Besonders beunruhigend für die Forschung: Etwa 703 Satelliten strahlten im Bereich 150,05–153,00 MHz – einer Frequenz, die international für Radioastronomie geschützt ist.

Störsignale statt Daten: Jedes dritte Bild betroffen

Die Studie dokumentiert Bereiche, die eigentlich emissionsfrei sein müssten und in denen dennoch unbeabsichtigte elektromagnetische Signale („unintended electromagnetic radiation“, UEMR) zu finden waren.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Diese stammen vermutlich aus Elektronik oder Antriebssystemen der Satelliten, sind nicht Teil der beabsichtigten Kommunikationsübertragung – und daher für Astronomen kaum vorhersehbar und nicht herausfilterbar.

Die Untersuchung erstreckte sich über etwa 29 Tage Betriebszeit mit der SKA‑Low-Prototypstation EDA2, mit teilweise intensiver Bestrahlung: an manchen Tagen war in beinahe jedem dritten Bild ein störender Satellit nachweisbar.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Radioastronomie: Wichtige Erkenntnisse über das Universum

Die Radioastronomie ist ein zentraler Zweig der modernen Astrophysik. Sie ermöglicht es, das Universum über Radiowellen zu erforschen, die selbst durch Staubwolken oder große Entfernungen kaum abgeschwächt werden.

So lassen sich beispielsweise Pulsare, interstellare Gase, Galaxienentstehung oder die kosmische Hintergrundstrahlung untersuchen. Viele dieser Phänomene senden keine sichtbare Strahlung aus, wohl aber Radiowellen – und genau diese werden durch empfindliche Teleskope wie das SKA‑Low aufgezeichnet.

Anzeige
Anzeige

Die gewonnenen Daten liefern Einblicke in die Entstehung des Universums, die Entwicklung von Sternen und die Verteilung dunkler Materie. Schon kleinste Störungen in den empfangenen Signalen können diese komplexen Messungen unbrauchbar machen – und damit ganze Forschungsprojekte gefährden.

16 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall

Die ISS schwebt über der Erde und durch einen sternenbesetzten Himmel.
18 Bilder ansehen
18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA

Zunehmende „Signalverschmutzung“ gefährdet Forschung

Die Befunde der Studie werfen ein Schlaglicht auf die wachsende Bedrohung durch Satellitenkonstellationen für die künftige Radioastronomie.

Anzeige
Anzeige

Dabei betonen die Forschenden in einem Statement, dass Starlink nicht das einzige Unternehmen ist, dessen Satelliten Schwierigkeiten machen. Für die Studie wurde es nur herangezogen, weil es derzeit das größte mit den meisten Kommunikationsflugkörpern ist.

Allein im Laufe des knapp einmonatigen Untersuchungszeitraums hat Starlink laut der Wissenschaftler 477 neue Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.

Bisher gibt es keine Gesetze, die die Radioastronomie vor solcher „Signalverschmutzung“ schützen. Die vorhandene Regulierung durch die Internationale Fernmeldeunion (ITU) richtet sich bisher nur auf absichtliche Emissionen, nicht auf unvorhergesehene Störungen.

Anzeige
Anzeige

Dialog statt Konflikt: Forschende suchen nach Lösungen

Die Wissenschaftler um PhD‑Kandidat Dylan Grigg und Prof. Steven Tingay (ICRAR/Curtin) betonen, dass Starlink keine aktuellen Regeln verletze. Die Emissionen zeigten aber den Bedarf für eine Überarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen.

Tingay verweist auf konstruktive Gespräche mit SpaceX und sieht die Notwendigkeit, technologische Entwicklung und Weltraumforschung in Einklang zu bringen. Der Aufbau von Schutzmechanismen und politischer Vorgaben zur Vermeidung ungewollter Emissionen ist laut den Forschern essenziell, damit Teleskope wie SKA ohne Bildstörung arbeiten können.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie Starlink
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren