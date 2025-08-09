„Signalverschmutzung“: Warum Astronomen ein Problem mit Elon Musks Satelliten haben

Radioteleskope empfangen immer häufiger Störsignale. Das liegt laut einer Studie zu großen Teilen an Starlinks Satelliten. (Foto: NatalieSchorr/Shutterstock)

Astronomische Forschende der Curtin University haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie rund 76 Millionen Bilder von einem Prototyp‑Radioteleskop des SKA‑Low analysiert – und festgestellt, dass bis zu 30 Prozent der Bilder durch Starlink‑Satelliten gestört wurden.

In insgesamt mehr als 112.000 Aufnahmen wurden Signale von 1.806 einzelnen Starlink‑Satelliten nachgewiesen. Besonders beunruhigend für die Forschung: Etwa 703 Satelliten strahlten im Bereich 150,05–153,00 MHz – einer Frequenz, die international für Radioastronomie geschützt ist.

Die Studie dokumentiert Bereiche, die eigentlich emissionsfrei sein müssten und in denen dennoch unbeabsichtigte elektromagnetische Signale („unintended electromagnetic radiation“, UEMR) zu finden waren.

Diese stammen vermutlich aus Elektronik oder Antriebssystemen der Satelliten, sind nicht Teil der beabsichtigten Kommunikationsübertragung – und daher für Astronomen kaum vorhersehbar und nicht herausfilterbar.

Die Untersuchung erstreckte sich über etwa 29 Tage Betriebszeit mit der SKA‑Low-Prototypstation EDA2, mit teilweise intensiver Bestrahlung: an manchen Tagen war in beinahe jedem dritten Bild ein störender Satellit nachweisbar.

Radioastronomie: Wichtige Erkenntnisse über das Universum

Die Radioastronomie ist ein zentraler Zweig der modernen Astrophysik. Sie ermöglicht es, das Universum über Radiowellen zu erforschen, die selbst durch Staubwolken oder große Entfernungen kaum abgeschwächt werden.

So lassen sich beispielsweise Pulsare, interstellare Gase, Galaxienentstehung oder die kosmische Hintergrundstrahlung untersuchen. Viele dieser Phänomene senden keine sichtbare Strahlung aus, wohl aber Radiowellen – und genau diese werden durch empfindliche Teleskope wie das SKA‑Low aufgezeichnet.

Die gewonnenen Daten liefern Einblicke in die Entstehung des Universums, die Entwicklung von Sternen und die Verteilung dunkler Materie. Schon kleinste Störungen in den empfangenen Signalen können diese komplexen Messungen unbrauchbar machen – und damit ganze Forschungsprojekte gefährden.

Zunehmende „Signalverschmutzung“ gefährdet Forschung

Die Befunde der Studie werfen ein Schlaglicht auf die wachsende Bedrohung durch Satellitenkonstellationen für die künftige Radioastronomie.

Dabei betonen die Forschenden in einem Statement, dass Starlink nicht das einzige Unternehmen ist, dessen Satelliten Schwierigkeiten machen. Für die Studie wurde es nur herangezogen, weil es derzeit das größte mit den meisten Kommunikationsflugkörpern ist.

Allein im Laufe des knapp einmonatigen Untersuchungszeitraums hat Starlink laut der Wissenschaftler 477 neue Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.

Bisher gibt es keine Gesetze, die die Radioastronomie vor solcher „Signalverschmutzung“ schützen. Die vorhandene Regulierung durch die Internationale Fernmeldeunion (ITU) richtet sich bisher nur auf absichtliche Emissionen, nicht auf unvorhergesehene Störungen.

Dialog statt Konflikt: Forschende suchen nach Lösungen

Die Wissenschaftler um PhD‑Kandidat Dylan Grigg und Prof. Steven Tingay (ICRAR/Curtin) betonen, dass Starlink keine aktuellen Regeln verletze. Die Emissionen zeigten aber den Bedarf für eine Überarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen.

Tingay verweist auf konstruktive Gespräche mit SpaceX und sieht die Notwendigkeit, technologische Entwicklung und Weltraumforschung in Einklang zu bringen. Der Aufbau von Schutzmechanismen und politischer Vorgaben zur Vermeidung ungewollter Emissionen ist laut den Forschern essenziell, damit Teleskope wie SKA ohne Bildstörung arbeiten können.