Silicon Valley: Diese Website nimmt dich mit auf eine Tour zu den Ursprüngen des Tech-Standorts

Peter Thiel und Elon Musk schrieben mit Paypal eine der Silicon-Valley-Erfolgsgeschichten. Einen Blick in die Vergangenheit der kalifornischen Tech-Schmiede liefert die Seite von Pierro Scaruffi. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | PAUL SAKUMA)

Lust auf einen kleinen Streifzug durch die Vergangenheit des Silicon Valley, aber weder Zeit noch Geld, das Ganze vor Ort durchzuziehen? Eine Sightseeing-Tour durch die Geschichte von Google, Facebook und Co. gibt es ganz ohne Langstreckenflug, dafür im Online-Retro-Look.

Der Mathematiker und Software-Berater Piero Scaruffi sammelt auf seiner Website Bilder von historischen Orten im kalifornischen Tech-El-Dorado – und hat sie zu einer kleinen Tour arrangiert.

Erinnerst du dich noch daran, wie Yahoo mal aussah?

Angelegt hat Scaruffi die „Historical Tour of Silicon Valley“ laut Copyright-Angabe 2009, die meisten Bilder sind seinen Angaben zufolge allerdings 2010 entstanden. Abseits der zusammengestellten Tour gibt es eine noch größere Sammlung an Fotos, die teils deutlich älter sind.

Zu jedem Bild der Reihe gibt es eine kurze Info, was darauf zu sehen ist. Ein Schuhkarton-ähnliches Gebäude, in dem die Firmengeschichte von Atari begann, ein Xerox Alto, die erste Yahoo-Suche – die Mischung ist bunt und wirkt teils etwas durcheinander.

Bei Gebäuden hat der gebürtige Italiener die Adresse ergänzt, teilweise auch das Baujahr. Bei Screenshots, zum Beispiel von der ursprünglichen Google-Eingabemaske oder alten Wikipedia-Artikeln, gibt es eine Jahreszahl dazu, die zeigt, von wann die Momentaufnahme ist.

Wer genauere Informationen zu Firmen, Hauptquartieren und Entstehungsgeschichten will, kriegt die in Scarrufis Buch zur Geschichte des Silicon Valley. Das stellt der Autor auf seiner Website komplett zur Verfügung.

Piero Scaroffis kleines Eck im Internet: Diese Seite nimmt euch mit auf eine Zeitreise

Was den Look angeht, passt Scaruffis Website bestens zur Zeitreise in die Anfänge der Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Die Bilder aus dem Silicon Valley werden verhältnismäßig klein dargestellt, denn, so Scaruffi an anderer Stelle, Bilder machen den PC langsamer und „wenn man sich schöne Bilder ansehen will, geht man ins Museum“.

Die Inhalte sind farbig hinterlegt, links und rechts gesäumt von einem weißen Rand. Stylische Graphikelemente, Werbung oder Pop-up-Videos? Fehlanzeige. „Videos, die automatisch abgespielt werden, sind das schlimmste Feature des Internets geworden“, findet der Website-Betreiber.

Insgesamt veröffentlicht Scaruffi schon seit den 1980er-Jahren Beiträge im Netz. Seine Website ist eine bunte Fundgrube; der studierte Mathematiker schreibt über das, was ihn gerade interessiert – von Musik, Kunst und Literatur über Politik bis hin zu Reiseberichten, Blockchain-Themen und der historischen Tour durchs Silicon Valley ist alles mit dabei.

