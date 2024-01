Fundstück Artikel merken

Simpler Trick: Euer Funk-Autoschlüssel funktioniert besser, wenn ihr ihn an den Kopf haltet

Wer sein Auto aus größerer Entfernung per Funk-Autoschlüssel ver- oder entriegeln will, kann zu einem einfachen Trick greifen: einfach den Schlüssel an den Kopf halten. Es gibt einen einfachen Grund, warum das funktioniert.