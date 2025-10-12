Anzeige
News
Simulation enthüllt: So entstand der Schutzschild der Erde wirklich

Unser Planet besitzt einen unsichtbaren Schutzschild, ohne den es uns nicht gäbe. Eine neue Simulation zeigt nun, dass seine Entstehungsgeschichte anders verlaufen sein könnte als bisher angenommen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Unser Schutzschild zum All ist älter und entstand anders als gedacht - zeigt eine neue Simulation. (Foto: ibnallahdin / Shutterstock)

Ein Team von Geophysikern hat in einer neuen Studie gezeigt, wie das Magnetfeld der Erde schon vor Milliarden von Jahren entstehen konnte. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse stellen eine lang gehegte Annahme auf den Prüfstand.

Die Arbeit stammt von den Forschern Yufeng Lin von der Southern University of Science and Technology (SUSTech) im chinesischen Shenzhen sowie Philippe Marti und Andrew Jackson von der ETH Zürich in der Schweiz. Sie liefert eine mögliche Erklärung für eine entscheidende Frage der Erdgeschichte.

Ein Rätsel im flüssigen Kern der Erde

Bisher gingen viele Geophysiker:innen davon aus, dass der sogenannte Geodynamo, der das Magnetfeld erzeugt, stark von der Entstehung des festen inneren Erdkerns vor etwa einer Milliarde Jahren profitierte. Doch paläomagnetische Daten belegen, dass die Erde bereits vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren ein stabiles Magnetfeld besaß.

Wie konnte dieser Schutzschild also über zweieinhalb Milliarden Jahre existieren, als der gesamte Kern noch flüssig war? Die Antwort lieferten aufwendige Berechnungen auf dem Supercomputer „Piz Daint“ am Nationalen Hochleistungsrechenzentrum der Schweiz (CSCS) in Lugano.

Viskosität war der entscheidende Faktor

Das Team entwickelte ein Modell des frühen Erdkerns, in dem sie den Einfluss der Viskosität – also der inneren Reibung der flüssigen Eisen-Nickel-Schmelze – auf ein physikalisch realistisches, quasi vernachlässigbares Niveau senken konnten. Frühere Simulationen waren dazu nicht in der Lage.

Das Ergebnis war eindeutig: Auch in einem vollständig flüssigen Kern entsteht durch die Konvektionsströme und die Erdrotation ein sich selbst erhaltender Dynamo-Effekt. Der Prozess ähnelt damit stark dem heutigen Mechanismus und benötigt nicht zwingend einen festen inneren Kern als Antrieb.

Die neuen Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen. Sie untermauern die Theorie, dass das Magnetfeld schon die frühesten Lebensformen auf der Erde vor schädlicher kosmischer Strahlung bewahrte und damit die Evolution erst ermöglichte.

„Wenn wir verstehen, wie das Magnetfeld erzeugt wird, können wir seine zukünftige Entwicklung vorhersagen“, erklärt Mitautor Andrew Jackson in einer Mitteilung der ETH Zürich. Das ist gerade mit Blick auf die aktuell zu beobachtende, schnelle Wanderung des magnetischen Nordpols von großer Bedeutung.

Die Simulation stellt ein leistungsfähiges Werkzeug dar, um die fundamentalen Prozesse unseres Planeten zu verstehen. Gleichzeitig wirft sie neue Fragen auf, etwa welche Rolle der feste innere Kern heute tatsächlich für die Variationen und die Stabilität des Magnetfeldes spielt.

Kommentare

