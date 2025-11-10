Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

In Deutschland – und hier vor allem im Westen und Süden der Republik – ist der 11. November immer noch vor allem mit dem Beginn der Session rund um Karneval und Fastnacht verbunden, eventuell noch mit dem Martinstag. In China sieht das gänzlich anders aus: Dort steht das Datum seit einigen Jahren für den Singles Day – hergeleitet aus der Symbolik 1 für Single.

Wann ist der Singles Day 2025?

Der Singles Day, auch „Double 11“ genannt, ist speziell in den letzten zehn Jahren zu einem der umsatzstärksten Tage im E-Commerce geworden. Der Singles Day fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag, aber zu erwarten ist, dass schon im Vorfeld zahlreiche Sonderangebote online und in den Geschäften zu finden sind.

Alleine der E-Commerce-Riese Alibaba mit den dazugehörigen Unternehmen haben im vergangenen Jahr rund um den 11. November insgesamt 148 Milliarden Euro umgesetzt. Inzwischen ist der Singles Day, der dort Double-Eleven heißt, vor allem in China ein multimediales Ereignis, das auch mit TV-Shows gefeiert wird und weit größeres Ausmaß in der Berichterstattung hat als etwa hierzulande der Black Friday. Übrigens ist der Begriff „Double 11“ in China zwar geschützt, in Deutschland hat das Patent- und Markenamt hier allerdings nicht mitgespielt, als Bonprix 2017 versuchte, sich einige Begriffe rund um diesen Schnäppchentag zu sichern.

Was steckt hinter dem Singles Day?

Die Idee dahinter ist so naheliegend wie schlüssig aus Sicht des Handels: Der Alleinstehende, der naturgemäß nicht für die eigene Familie sorgen muss, hat Geld übrig und kann und soll sich mal etwas gönnen. Und alle anderen dürfen und sollen natürlich mitfeiern und auch Geld ausgeben.

Zurück geht der Tag der Alleinstehenden (Guanggun Jie auf Chinesisch) wohl auf einige Studierende, die ihn erstmals im Jahr 1993 feierten. Als Shopping-Tag populär gemacht hat „Double 11“ dann Alibaba, die den Tag, ähnlich wie Amazon seinen Prime Day, seit 2009 mit immer umfangreicheren Sonderangebotsschlachten feiern. Man beschenkt sich gegenseitig – und findet im Zweifelsfall auch selbst das eine oder andere Sonderangebot, auf das man schon länger gespart hat. Ursprünglich sollte der Tag übrigens mal als willkommene Möglichkeit dienen, andere Singles vergleichsweise ungezwungen kennenzulernen oder wahlweise auch als Tag, an dem Singles ausgelassen feiern.

Singles Day: Wie wird der Tag in Deutschland gefeiert?

Inzwischen ist auch in den westlichen Märkten der Singles Day vor allem ein Konsumtag, der sich nahtlos ins beginnende Weihnachtsgeschäft einreiht. Denn ähnlich wie der Black Friday und der Cyber Monday rund um das erste Adventswochenende (und nach dem amerikanischen Thanksgiving) sorgt auch der Singles‘ Day nicht nur in China, sondern auch in Mitteleuropa für satte Umsätze.

Mehrere Händler:innen berichteten uns im vergangenen Jahr, dass der Tag zu den umsatzstärksten im November zählte – und das, obwohl sie keine höheren Rabatte gaben als in anderen Zeiträumen im November. Wie auch die Preissuchmaschine Idealo berichtet, sind gute Angebote nicht nur rund um die Tage Ende November zu machen, sondern eben auch schon den ganzen November über.

Übrigens sehen wir gerade in diesem Jahr auch zahlreiche Geschäfte im Präsenzhandel, die den Singles Day mitfeiern – und das nicht nur in den genussorientierten Handelssegmenten. Das hat auch damit zu tun, dass der Handel sich im aktuellen Jahr mehr denn je darum bemüht, möglichst frühzeitig die Kund:innen zum Kauf zu bewegen. Das hat mit der vergleichsweise großen Unsicherheit und der Kaufzurückhaltung breiter Teile der Verbraucherschaft zu tun. Zu erwarten ist außerdem, dass aufgrund des Wochentags zumindest im Onlinehandel das gesamte Wochenende zum Singles Day ausgebaut wird, sodass du auch am Sonntag noch von den Angeboten profitieren können wirst.

Besondere Angebote könnte es hierbei auch von den in Deutschland wachsenden Plattformen Temu und Shein geben. Beide blenden (kund:innenspezifisch unterschiedlich) schon einige Angebote und Vergünstigungen bei den Versandkosten ein. Hier ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen zahlreiche Angebote online und in der App kommen werden. Doch wie immer ist das Ganze eher individuell und in seiner Ausgestaltung undurchsichtig.

Verlängerte Rückgabefrist soll Umsatz ankurbeln

Hinzu kommt, dass immer mehr Händler:innen eine Art Preisgarantie auf die Black-Friday-Zeit bieten. Amazon beispielsweise hat ab November sämtliche Rücksendungen bis Ende Januar verlängert. Die Idee dahinter ist so klar wie vernünftig: Wenn der Kunde jetzt kauft und später ein günstigeres Angebot findet, könnte er, ohne groß zu diskutieren, die Ware noch im Rahmen der per Fernabsatzrecht zugebilligten Rückgabefrist zurückgeben und neu bestellen. Die Folge wäre eine teure Retoure – jede Retoure kostet einen Händler im Schnitt 20 Euro und unterm Strich nicht mehr Umsatz.

Doch Kund:innen sollten einen kühlen Kopf bewahren, weil erwartungsgemäß nicht jedes Sonderangebot auch ein Bestpreis ist oder signifikant unter den sonstigen Preisen liegt. Gerade bei Produkten, die derzeit ohnehin mehr gefragt sind als sonst, sehen wir bei den Angeboten noch Luft. Denn bereits jetzt und bis zum kommenden Dienstag, dem eigentlichen 11. November, werben Händler:innen auch in Deutschland mit dem Shopping-Tag.

Singles Day: Diese Händler in Deutschland könnten mitmachen

Welche Händler sich in diesem Jahr am Singles Day beteiligen werden, ist noch nicht bekannt, da die Ketten erst sehr kurzfristig davor die Werbetrommel rühren. Im vergangenen Jahr war aber beispielsweise der Versender Otto* mit elf Prozent auf zahlreiche Artikel der Unterhaltungselektronik und Mode dabei. Auch Saturn und Mediamarkt* sind wieder mit dabei und stellen erneut Sonderangebote bereit, die sich – ähnlich wie bei Amazon – einfach in die ohnehin vorhandenen Novemberangebote einfügen. Möglicherweise werden auch Ebay, Douglas, Hunkemöller, Cyberport und Thalia* den Singles Day wieder als Thema aufgreifen.

Amazon* feiert nämlich ohnehin schon den gesamten November mit Angeboten, bei denen sich durchaus auch jetzt schon attraktive Angebote finden lassen. Wahrscheinlich überlässt das Unternehmen aber bewusst den chinesischen Händlern das Feld beim Singles Day, da hier natürlich Alibaba und JD.com wieder weit vorne liegen werden. Aliexpress beispielsweise wirbt mit Rabatten und Coupons von bis zu 80 Prozent rund um den 11. November, wobei dieser hier nicht als Singles Day bezeichnet wird, sondern nur als 11 11. Auch Händler und Plattformen wie Shein oder Temu werben mit ähnlich ambitionierten Rabatten beim Singles Day.

Über konkrete Angebote werden wir euch noch in den nächsten Tagen – insbesondere am Tag selbst – informieren.