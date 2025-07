Sinnkrise um Ballie: Muss Samsung den Start seines Haushaltsroboters verschieben?

Ballie in fünffacher Ausführung (Bild: Samsung)

Die Korea Times berichtet, dass Samsung den für diesen Sommer geplanten Marktstart seines KI-gestützten Kugelroboters mit dem lustigen Namen Ballie hinauszögern will. Der Konzern sucht nach einer besseren Positionierung für den Roboter in Haushalten, die bereits mit KI-gestützten Geräten ausgestattet sind, hieß es.

Brancheninsider sehen ein grundlegendes Problem: Viele der für Ballie vorgesehenen Aufgaben lassen sich bereits mit modernen Smartphones erledigen, etwa mit Samsungs eigenen Galaxy-Handys und deren KI-Lösung „Galaxy AI“.

Auch für die Überwachung spielender Kinder oder Haustiere, wofür Ballie ursprünglich beworben wurde, besitzen viele Haushalte bereits Smarthome-Geräte wie Kameras.

Identitätskrise des Kugelroboters

Ein weiterer problematischer Faktor ist der erwartete hohe Preis. Marktexperten rechnen mit Kosten von mehr als 2.000 US-Dollar für den Kugelroboter – eine erhebliche Investition für ein Gerät mit begrenztem Mehrwert gegenüber bestehenden Technologien.

„Ballie mag technisch ausgereift sein, aber Samsung lässt sich offenbar noch Zeit, um die Reaktion der Verbraucher auf Preis und praktische Anwendung abzuschätzen“, zitiert die Korea Times einen Branchenvertreter. „Technologischer Fortschritt garantiert nicht zwangsläufig Verkäufe, daher scheint das Unternehmen bei der Positionierung von Ballie vorsichtig vorzugehen.“

Samsung hatte einen Vorläufer des Roboters bereits auf der CES 2020 vorgestellt – also vor mehr als fünf Jahren. 2024 präsentierte das Unternehmen erste Funktionen des Haushaltsassistenten. Auf der CES 2025 stellte Samsung den KI-Kugelroboter dann erneut vor und kündigte im April den Marktstart für diesen Sommer an, zunächst in Korea und den USA.

Funktionen des Kugelroboters

Der Roboter soll als persönlicher Assistent im Haushalt verschiedene Aufgaben erledigen können. Anweisungen erhält Ballie über ein integriertes Mikrofon, womit sich per Sprachbefehl etwa Smarthome-Geräte steuern lassen. Eine integrierte KI soll Fragen in wenigen Sekunden beantworten können.

Samsung hat sich dafür mit Google zusammengetan, um das multimodale Reasoning von Gemini in den Roboter zu integrieren. In Kombination mit Samsungs eigenen KI-Sprachmodellen kann Ballie dadurch verschiedene Eingaben verarbeiten und verstehen – von Audio- und Sprachdaten über Kamerabilder bis hin zu Sensordaten aus der Umgebung.

Zukunft weiterhin ungewiss

Offiziell hat Samsung den Marktstart des KI-Kugelroboters bisher nicht verschoben, da der Sommer noch andauert. Dennoch bleibt unklar, wann Ballie konkret erhältlich sein wird. Auch ist weiterhin offen, ob der runde Roboter nach dem Marktstart in Südkorea und den USA nach Europa kommen wird und wie viel er hierzulande kosten soll.

Samsung könnte die zusätzliche Zeit bis zur Markteinführung nutzen, um Änderungen an der Technik vorzunehmen und den Roboter attraktiver oder zumindest nützlicher zu gestalten.

