Nach 15 Jahren Wartezeit: Kommt 2026 endlich die Siri aufs iPhone, die wir immer wollten?

Bislang ist die "neue Siri" wenig mehr als ein bunter Rahmen um den Bildschirm. Kann das für 2026 geplante Update ein Hint werden? (Foto: t3n)

Dass Apple mit der KI-Version seiner Sprachassistenz Probleme hat, ist hinlänglich bekannt. Schließlich hat das Unternehmen selbst verkündet, dass die ursprünglich 2024 vorgestellte neue Siri-Variante doch erst 2026 an den Start gehen soll. Das dürfte viele Fans enttäuscht haben und rückte Apples KI-Ambitionen zudem in ein schlechtes Licht. Die Konkurrenz um OpenAI und Google scheint schließlich längst enteilt zu sein. Doch geht es nach Bloomberg-Mann Mark Gurman, könnte Siri von der No-Show zum Hit werden – wenn die Künstliche Intelligenz im zweiten Anlauf hält, was das Unternehmen schon beim ersten Mal versprochen hatte.

Per Sprache mit Apps interagieren

Zuversichtlich stimmen Gurman dabei weniger die Möglichkeiten, App-übergreifend auf personenbezogene Daten zugreifen zu können. Er stellt stattdessen die sogenannten “App-Intents” in den Fokus. Dabei handelt es sich um ein Framework, mit dem Anwendungen eine Reihe von Aktionen durchführen können. Neben den Kurzbefehlen gehört dazu eben auch Siri. Dank einer Schnittstelle dürfen Entwickler:innen in ihren Apps davon Gebrauch machen.

Doch was bedeutet das jetzt? Kelsey Peterson, die Direktorin für Machine Learning und KI bei Apple, machte es auf der WWDC 2024 anhand von zwei Beispielen deutlich. In Pro Camera sollte es möglich sein, ein Video mit bestimmten Voreinstellungen einfach per Sprachbefehl aufzuzeichnen; in der Mail-App Superhuman war (zumindest in der Demo) das Einfügen einer KI-generierten Zusammenfassung aus Apple Notizen kein Problem.

Gurman schreibt nun über weitere Szenarios. Nutzer:innen könnten künftig etwa einen Instagram-Beitrag via Siri kommentieren oder eine Shopping-App bedienen, ohne den Screen des iPhones berühren zu müssen. Sollte Apple das hinbekommen, sei es die “Verwirklichung der Vision, die Siri vor fast 15 Jahren versprochen hat”, so Gurman. Zudem sei die Technologie der Schlüssel für Apples kommende Hardware. So macht der Homepod mit Bildschirm, über den schon öfter berichtet wurde, nur Sinn, wenn darauf eine starke Version von Siri läuft.

Schließlich ist die Konkurrenz auch hier schon weiter als Apple. Ausgewählte Prime-Kund:innen in den USA können auf ihren Amazon-Echo-Geräten schon die KI-Version Alexa Plus ausprobieren. Auch Google integriert Gemini ins Smarthome – vorrangig aber nur in Nest-Kameras und noch nicht in die Lautsprecher.

Wann Siri erscheinen soll – und mögliche Probleme

Gurman berichtet allerdings über Sorgen innerhalb des Unternehmens. So gebe es Bedenken, dass Siri in kritischen Bereichen, wie Banking-Apps, nicht richtig funktioniert. Das wäre ein Desaster. Schließlich ist es eine Sache, wenn Siri einen falschen Timer stellt, aber eine andere, wenn die KI eine falsche Überweisung tätigt.

Apple soll Siri deswegen intern mit höchster Priorität perfektionieren. Laut Gurman wird die neue Sprachassistenz außerdem ab Tag eins nicht für alle Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Zusätzlich sollen mehrere namhafte Unternehmen die Integration bereits testen können. Dazu gehören große Apps wie Whatsapp, Threads und Facebook von Meta, sowie Youtube, Amazon, Temu und einige Spiele. Im Bereich Banking soll Apple darüber nachdenken, die Möglichkeiten von Siri stark einzuschränken.

An den Start gehen soll die KI-Version dann im Frühling 2026. Apple soll die neuen Features stark vermarkten wollen. Das klingt schlüssig. Schließlich sollten Apple Intelligence und Siri ursprünglich die Verkaufstreiber für die iPhone-16-Serie werden. Ob es dann der von Gurman beschriebene Gamechanger wird, mit dem Nutzer:innen nicht rechnen, wird sich zeigen müssen.

