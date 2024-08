Wie Andere 13 Jahre später Apples Siri-Versprechen einlösen

Als Siri vor 13 Jahren vorgestellt wurde, fühlte sich das Sprachassistenzsystem noch wie Science-Fiction an. Doch das ist lange her. Konkurrenzsysteme von Amazon, Google oder Microsoft kamen auf den Markt – und wurden teilweise wieder eingestellt. Ebenfalls verschwunden ist irgendwie auch die Faszination an der Technik, denn am Ende sind die Grenzen von Siri oder Alexa mit der Zeit eben doch sehr offensichtlich geworden.