Sirius: Dieser Roboterhund soll ein Haustier ersetzen können

Kleine Wohnungen, kaum Grün und wenig Zeit – einen Hund in der Stadt zu halten, kann für Tiere und Besitzer:innen eine echte Herausforderung sein. An Menschen, die trotzdem nicht auf einen tierischen Begleiter verzichten wollen, richtet sich wohl das US-Startup Hengbot.

KI-Roboterhund soll sich trainieren lassen

Hengbot bietet im Rahmen einer Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter aktuell den nach eigenen Angaben „weltweit ersten trainierbaren KI-Roboterhund“ an. Der Sirius genannte Roboterhund soll entsprechend nicht nur vorprogrammierte Bewegungen ausführen und Befehle befolgen können, sondern auch anpassbar sein.

Sirius kommt als vierbeiniger Roboter mit Kopf, Ohren und Schwanz. Der Roboterhund wiegt knapp ein Kilogramm und verfügt über 1.000 vorprogrammierte Bewegungsabläufe, die ihn hundeähnlich erscheinen lassen sollen.

Sensoren und Kameras zur Orientierung

Mit einer aktiven Laufzeit von nur 40 bis 60 Minuten sowie einer Höchstgeschwindigkeit von zwei Kilometern pro Stunde ist der Roboterhund aber weniger für ausgiebige Spaziergänge geeignet. Um sich zu orientieren, hat Sirius im Kopf verschiedene Sensoren und Kameras verbaut.

Mikrofone und Lautsprecher sollen die Kommunikation mit dem Roboter ermöglichen. Gesteuert werden kann Sirius per Sprachbefehl oder per Gamepad, wie es bei Golem heißt. Auf einem Mini-Display am Kopf soll sich der „Gemütszustand“ des Roboterhunds ablesen lassen.

Sirius: Bewegungen per Python programmieren

Das Trainieren des mit einem großen Sprachmodell ausgerüsteten KI-Roboters soll über die Eingabe von Text möglich sein – auf der einen Seite über Prompts wie bei einem KI-Chatbot. Andererseits sollen versierte Besitzer:innen den Roboterhund auch direkt per Editor programmieren können. Die Sirius-Software basiert auf Python.

Auf Kickstarter haben über 700 Unterstützer:innen knapp 550.000 Dollar beigetragen. Die Kampagne läuft noch bis Ende August 2025. Das Ziel von 5.000 Dollar ist freilich schon lange überschritten. Heißt: Sirius dürfte auf jeden Fall in die Produktion gehen.

Roboterhund ab 659 Dollar zu haben

Der Early-Bird-Preis für einen der Roboterhunde startet bei 659 Dollar – knapp die Hälfte des angegebenen späteren offiziellen Verkaufspreises. Anvisiert ist aktuell eine Auslieferung an die Käufer:innen im Oktober 2025.

Wie bei Crowdfunding-Plattformen üblich müssen Unterstützer:innen aber auch damit rechnen, dass das Projekt scheitert und ihr Geld futsch ist.