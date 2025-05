Skype-Kunden wollen ihr Restguthaben zurück, doch Microsoft reagiert nicht: Was Betroffene tun können

Seit 2003 hat Skype viele User:innen miteinander verbunden – sei es per Textchat oder per Videotelefonie. Im Laufe der Jahre sind so zahlreiche Skype-Geschichten entstanden, an die wir uns gern zurückerinnern. Doch nach dem kürzlichen Aus des Dienstes könnte einigen ehemaligen Nutzer:innen Frust bevorstehen. Nämlich dann, wenn sie noch Restguthaben auf ihrem Account haben.

Anzeige Anzeige

Skype: Guthaben wird nur über Umwege zurückerstattet

Denn über Skype konntet ihr nicht nur mit anderen User:innen im Internet sprechen, sondern auch Festnetzanschlüsse und Handynummern anrufen. Allerdings musstet ihr dafür euer Konto mit Guthaben aufladen. Wie Teltarif berichtet, ist es nicht so einfach, die Rückerstattung von verbliebenem Restguthaben bei Microsoft zu beantragen, nachdem Skype jetzt sein Ende gefunden hat.

Zwar bietet Microsoft eine offizielle Support-Seite zum Thema, doch konnten betroffene User:innen darüber keine Rückerstattung beantragen. Ein Link soll laut dem Unternehmen zu einer Seite mit einem Rückerstattung-Button führen. Ein Test zeigte aber, dass die Seite nach Login mit Skype-Account keine Möglichkeiten bot, das Guthaben zurückzubekommen.

Anzeige Anzeige

Im zweiten Schritt empfiehlt Microsoft betroffenen Skype-User:innen, über einen Live-Chat mit dem Support in Kontakt zu treten. Auch dieser Versuch lief ins Leere. Die Betroffenen wurden über den hinterlegten Link im Support-Dokument nicht mit Mitarbeiter:innen verbunden. Teltarif versuchte im Anschluss die Microsoft-Pressestelle zu kontaktieren, aber auch dort konnte nach mehrmaligen Versuchen niemand erreicht werden.

Serviceanbieter sind in Deutschland dazu verpflichtet, Prepaid-Guthaben an die Kunden zurückzuerstatten, wie die Verbraucherzentrale schreibt. Bei vielen Skype-Nutzer:innen wird das Restguthaben nur wenige Euro betragen. Bei der großen Anzahl von Accounts weltweit dürfte die Summe von Skype-Restguthaben aber womöglich Millionen umfassen. Deutschen Skype-Kund:innen, die noch Restguthaben auf ihrem Account haben und keinen Kontakt zu Microsoft herstellen können, sollten sich laut Teltarif an ihre örtliche Verbraucherzentrale wenden, um die Ansprüche geltend zu machen.

Anzeige Anzeige

Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n