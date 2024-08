Slack als Gamechanger für asynchrone Kollaboration

Celonis, führend im Bereich Process Mining und Prozessintelligenz, unterstützt Unternehmen dabei, versteckte Ineffizienzen aufzuspüren und zu beseitigen. Wie Celonis selbst seine Produktivität verbessert und welche Rolle die intelligente Produktivitätsplattform Slack dabei spielt, verrät Kirsten Bildhauer, VP People and Culture für die Region EMEA bei Celonis, im Interview.

Frau Bildhauer, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage suchen viele Unternehmen nach Wegen, ihre Produktivität zu maximieren. Wie steigert Celonis die Produktivität und Effizienz und wie hilft Slack dabei?

Insbesondere Unternehmen, die über viele Standorte verteilt sind, brauchen ein Tool, mit dem die Beschäftigten einfach und unkompliziert miteinander kommunizieren können – sei es 1:1 oder in Teams und Gruppen. Genau dafür kommt Slack bei uns zum Einsatz. Darüber hinaus nutzen wir es für die Standort- und Bereichskommunikation. Auch die unterschiedlichsten Freizeit- und Interessengruppen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – etwa für Sport, Hobbys, Sprachen lernen oder gemeinnützige Aktivitäten – werden in erster Linie über Slack koordiniert.

Automatisierung und künstliche Intelligenz sind heute entscheidende Werkzeuge zur Effizienzsteigerung. Unterstützt Sie Slack bei der Automatisierung von Prozessen, etwa mithilfe von Bots oder Workflows?

Als Unternehmen, das selbst neue Technologien, auch im KI-Umfeld, entwickelt, sind wir für den Einsatz solcher Tools aufgeschlossen. Templates und Bots werden von einzelnen Usern oder Gruppen genutzt, wo es für sie sinnvoll ist. Generative KI-Apps sind im Zusammenhang mit Slack noch nicht produktiv im Einsatz. Zudem gilt es hier, die inhaltliche Zuverlässigkeit sowie rechtliche Aspekte zu prüfen beziehungsweise zu berücksichtigen.

Meetings können ein echter Produktivitätskiller sein. Was unternehmen Sie in Ihrer Organisation, um diese „Meeting-Fatigue“ zu bekämpfen?

Slack Huddles sind ein beliebtes Instrument, um spontan kurze Abstimmungen vorzunehmen. Sie ersetzen meist längere Sprach- oder Video-Calls. Generell haben unsere Beschäftigten eine hohe Freiheit, die für ihre Anforderungen passenden Tools zu nutzen. Dies führt zu einem abwechslungsreichen Mix aus persönlichen Meetings, Video-Calls oder Huddles.

Bei uns gibt es keinen traditionellen Arbeitstag. Das würde weder zu unseren Businessanforderungen, noch zu unseren Mitarbeitenden passen. Wir arbeiten flexibel und ergebnisorientiert, das heißt unsere Beschäftigten haben ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten.

Ein reibungsloser Informations- und Wissensaustausch ist das Herzstück jeder produktiven Zusammenarbeit. Wie machen Sie das bei Celonis?

Slack-Channels sind ein wichtiges Instrument, insbesondere für den transparenten Informationsaustausch in größeren Gruppen. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, offene und geschlossene Channels zu nutzen. Die Slack-Channels übernehmen somit wichtige Funktionen und ergänzen dadurch bestehende Instrumente wie das Intranet und die Datei-Server.

Wie schaffen Sie es, dass Ihr Team auch in einem hybriden Arbeitsmodell – bei dem unter Umständen nicht immer alle an einem Ort sind – miteinander vernetzt und interaktiv bleibt?

Wir sind an über 25 Standorten und auf mehreren Kontinenten aktiv und somit eine räumlich verteilte Zusammenarbeit gewohnt. Zudem sind wir ein vergleichsweise junges und konsequent digitalisiertes Unternehmen, bei dem alle Beschäftigten über die erforderliche IT für synchrone und asynchrone Zusammenarbeit verfügen, um mobil zu arbeiten.

Viele Mitarbeitende haben heutzutage das Gefühl, sie müssten ständig erreichbar sein – die „Always-On-Mentalität“ kann ganz schön stressig sein. Unterstützt Celonis seine Belegschaft beim fokussierten Arbeiten oder aktiven Abschalten?

Ja, wir bieten unseren Beschäftigten Hilfestellungen und Schulungen, um ihre Arbeit bestmöglich zu gestalten. Die Statusanzeige in Slack ist ein viel genutztes Tool, um die eigene Verfügbarkeit anzuzeigen. Auch ich selbst schaue stets darauf, ehe ich spontan Kolleginnen und Kollegen kontaktiere. Slack ermöglicht bei uns eine asynchrone Kommunikation, die nicht den Anspruch auf sofortige Beantwortung erhebt, aber Leerlauf bei Zeitzonen-übergreifendem Austausch vermeidet. Zusätzlich wird die Funktion „schedule send“ genutzt, um Nachrichten zu einer für den Empfangenden passenden Zeit ankommen zu lassen, wenn es nicht dringend ist.

Vielen lieben Dank, Frau Bildhauer!

Über Celonis

Seit 2011 unterstützt Celonis Tausende der weltweit größten Unternehmen dabei, ihre Liquidität zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Process-Intelligence-Plattform von Celonis verbindet branchenführende Process-Mining-Technologie mit künstlicher Intelligenz und liefert Unternehmen einen digitalen Zwilling ihrer End-to-End-Prozesse. Damit gewinnen erstmals alle Beschäftigten eines Unternehmens eine einheitliche Sichtweise auf die Geschäftsabläufe, einen Überblick über die verborgenen Potenziale und die Möglichkeit, diese zu realisieren. Celonis hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und in New York City, USA und verfügt über mehr als 25 Niederlassungen weltweit.

Über Slack

Slack hat es sich zur Mission erklärt, das Arbeitsleben der Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu machen. Slack ist die Produktivitätsplattform für kundenzentrierte Unternehmen. Sie verbessert die Leistung, indem sie No-Code-Automatisierung für jeden einsetzbar macht, Informationssuche und Wissensaustausch nahtlos ermöglicht und Mitarbeiter:innen miteinander verbindet, um gemeinsam Projekte voranzubringen. Als Teil von Salesforce ist Slack fest in Salesforce Customer 360 integriert und steigert so die Produktivität von Vertriebs-, Service- und Marketingteams.