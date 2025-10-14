Slackbot wird zum KI-Assistenten: So soll er dir künftig bei der Arbeit helfen

Slack schraubt weiter an seinen KI-Funktionen und macht nun den Slackbot smarter. (Foto: Ascannio / Shutterstock)

Der Slackbot steigt zu neuen Höhen auf: Slack verpasst seinem hauseigenen Assistenten ein KI-Update. Damit will der Unternehmensmessenger seinen Slackbot als echte KI-Assistenz innerhalb der Slack-App positionieren.

Bislang handelt es sich dabei um ein Pilotprojekt, das nur rund 70.000 Mitarbeiter:innen des Slack-Mutterkonzerns Salesforce testen können. Noch Ende dieses Jahres soll die Funktion aber allen Nutzer:innen von Slack zur Verfügung stehen, berichtet The Verge.

Slackbot: Vom Erinnerungsbot zum echten Assistenten

„Slackbot ist heute noch ziemlich rudimentär“, räumt Rob Seaman, Chief Product Officer von Slack bei Salesforce, ein. „Aber wir haben ihn von Grund auf neu aufgebaut und zu einem personalisierten KI-Begleiter gemacht.“

Entsprechend erweitert das Update die Funktionen des Slackbot, der in seiner derzeitigen Form vor allem Erinnerungen und Benachrichtigungen versenden kann. Emma Roth von The Verge, die sich den neuen Slack-Assistenten in einer Demo selbst anschauen konnte, erwähnt komplexere Aufgaben. Darunter die Organisation von Projektplänen mittels Informationen aus verschiedenen Kanälen sowie die Erstellung von Social-Media-Kampagnen im Company-Ton.

Über ein eigenes Chatfenster lassen sich Befehle zudem künftig in natürlicher Sprache formulieren. Ein Beispiel: Ihr wisst, dass euch Kollege Leon eine Grafik geteilt hat, auf die ihr erneut zugreifen wollt ihr habt jedoch keine Ahnung mehr, in welchem Channel die entsprechende Unterhaltung stattfand oder wie die Grafik benannt war. Dem neuen Slackbot genügt eine umschreibende Ansage, um euch zu helfen: „Such mir die Grafik, die Leon nach unserem letzten Termin geteilt hat.“

Zugriff auf Microsoft Outlook und Google Kalender soll der neue Slackbot übrigens auch haben. Die Planung und Koordination von Meetings soll er also ebenfalls übernehmen können.

Slacks wachsende KI-Pläne

Die Beförderung des Slackbot zum KI-Assistenten ist nicht der erste große KI-Vorstoß von Slack. Erst im Juli dieses Jahres hat der Messenger die integrierten KI-Funktionen um einige Elemente erweitert, darunter die Option auf inhaltliche Zusammenfassungen ganzer Kanäle sowie eine Art Übersetzer für Company-Slang.

In Zukunft könnten noch weitere smarte Funktionen in den Messenger integriert werden, geht es nach CPO Seaman: „Wir werden diese kleinen Details weiterhin dort einbauen, wo sie sinnvoll sind, um den Nutzer:innen einen Klick zu ersparen“, sagte er gegenüber The Verge.

Es bleibt also spannend, welche Erweiterungen Slack noch plant – und wie sinnvoll sie von Nutzer:innen erachtet werden. Diese können sich übrigens nicht selbst gegen die Aktivierung des KI-Slackbots in ihren Arbeitsbereich entscheiden. Diese Entscheidung muss – und kann – nur auf Unternehmensebene für alle Mitarbeiter:innen getroffen werden.

