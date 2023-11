Slack-Gründer verrät: Das ist der wichtigste Softskill für IT-Fachkräfte

Wie wichtig sind Hardskills noch, wenn KI im Zweifel viel besser programmiert als ein Mensch? Und welchen Stellenwert nehmen Softskills dann ein? Eine Studie der Unternehmens- und Technologieberatungsfirma West Monroe hat kürzlich ergeben, dass mit 78 Prozent mehr als drei Viertel der Personalverantwortlichen verstärkt auf der Suche nach IT-Fachkräfte sind, die über wichtige Softskills verfügen. 67 Prozent der Befragten sagen sogar, dass sie Kandidatinnen und Kandidaten schon aufgrund mangelnder Softskills abgelehnt haben.

Softskill für IT-Fachkräfte: Kommunikationsfähigkeit

Doch welche Fähigkeit ist am wichtigsten: Teamfähigkeit, Kreativität, Kritikfähigkeit oder Lernbereitschaft? Für den Slack-Gründer Stewart Butterfield ist es vor allem die Kommunikationsfähigkeit, die IT-Fachkräfte mitbringen müssen. Sie sei der „Major Skill überhaupt“ verrät er im t3n-Interview. „Es ist nicht selten, dass Teams ein oder mehrere Genies haben, die den Großteil der Denkarbeit leisten und in deren Köpfen sich enormes Wissen anhäuft.“ Diese Menschen können jedoch ausfallen oder das Unternehmen verlassen.

Für Stewart Butterfield ist daher eine Sache ziemlich klar: „Es muss ein gemeinsames Verständnis darüber geben, wie Systeme funktionieren.“ Der Slack-Gründer, der sein Unternehmen in diesem Jahr nach einem Exit verlassen hat, berichtet davon, wie das IT-Management diesen Softskill im Team während seiner Zeit aufgebaut hat: Man habe die Leute darin geschult, „bessere Kommunikatorinnen beziehungsweise Kommunikatoren zu sein, effektivere Meetings zu planen und zu leiten, bessere Dokumentationen zu liefern.“

Oft würden IT-Fachkräfte lediglich Training darin erhalten, wie sie spezielle Software anwenden, so Butterfield, aber sie würden fast nichts darüber lernen, wie sie ihr Wissen ins Team transferieren können, um so ein kollektives Gedächtnis zu entwickeln und Silodenken zu verhindern. „Dabei sind diese schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten für alle enorm wichtig.“ Für IT-Fachkräfte sollten deshalb nicht nur Fähigkeiten in JavaScript, Python oder Java wichtig sein, sondern vor allem, wie sie ihr Wissen teilen können.

