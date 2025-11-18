Interstellarer Besucher: So verfolgst du den Kometen 3I/Atlas auf seinem Abschiedsflug
Der interstellare Komet 3I/Atlas hat kürzlich sein Perihel erreicht, also den Punkt, an dem er der Sonne am nächsten kommt. Von hier aus beschleunigt er jetzt auf rund 210.000 Kilometer pro Stunde – und wird mit dieser Reisegeschwindigkeit unser Sonnensystem bald für immer verlassen. Voraussichtlich im Januar 2026 wird es so weit sein.
Bis dahin haben Interessierte aber immer noch zahlreiche Möglichkeiten, die Flugbahn von 3I/Atlas weiter zu verfolgen – auch wenn heimische Teleskope dabei an ihre Grenzen kommen.
Beobachtbar – aber nur mit den stärksten Teleskopen
Am 19. Dezember wird 3I/Atlas laut Nasa seinen erdnächsten Punkt erreichen: rund 270 Millionen Kilometer Abstand. Das ist knapp 700-mal so weit wie die Distanz zwischen Erde und Mond.
Für einige Tage könnten große Forschungsteleskope den Kometen durch diese „Nähe“ von der Erde aus analysieren, um noch mehr über seine Zusammensetzung zu lernen. Für das bloße Auge bleibt er jedoch unsichtbar.
Selbst Hobby-Teleskope reichen kaum aus, um ihn im Nachthimmel auszumachen. Laut Space.com wird der Komet für sie aber als „ein verschwommener Lichtfleck“ wahrzunehmen sein, der im Gegensatz zu den klaren, scharf abgegrenzten Lichtpunkten der dahinterliegenden Sterne eher diffus wirkt – die Suche am Nachthimmel dürfte sich trotz dieser Beschreibung schwierig gestalten.
So lässt sich die Flugbahn live verfolgen
Auch ohne direkte Beobachtung lässt sich die Reise des Kometen aber gut nachvollziehen. Websites wie The Sky Live bieten eine Echtzeitansicht seiner aktuellen Position – inklusive Entfernung zur Erde und der jeweiligen Sternbilder, in deren Nähe er sich befindet. Dazu kommen genaue Vorhersagen der kommenden Wochen.
Andere Plattformen wie 3Iatlaslive visualisieren seine Route auf 2D-Karten, die auf Nasa-Daten basieren. Sie zeigen den Weg von 3I/Atlas durch das Sonnensystem und wie er sich zunehmend ins interstellare All verabschiedet.
Livestreams und Nasa-Simulationen
Ein weiteres, nützliches Tool, um 3I/Atlas zu beobachten: Das Nasa-Projekt Eyes on the Solar System. Die Simulation der US-Weltraumbehörde ermöglicht es, 3I/Atlas interaktiv zu verfolgen – komplett kostenlos.
Das Virtual Telescope Project überträgt außerdem am 19. November 2025 ab 04:15 Uhr MEZ einen kostenlosen Youtube-Livestream. Zu sehen ist der Komet dort dank der Roboterteleskope in Manciano, Italien. Allerdings ist der Erfolg des Live-Streams wetterabhängig.