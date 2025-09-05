Smarter laden: Dieses Gadget macht den iPad Smart Connector endlich nützlich

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Apple verbaut den Smart Connector mit seinen drei magnetischen Pins bereits seit 2015 in verschiedenen iPad-Modellen. Mittlerweile findet er sich im iPad Pro, iPad Air und im Standard-iPad – lediglich das iPad mini muss noch ohne diesen Anschluss auskommen. Trotz der weiten Verbreitung beschränkte sich das Zubehör bisher fast ausschließlich auf Tastaturen. Die werden über den Smart Connector angebunden und auch mit Strom versorgt.

Anzeige Anzeige

So funktioniert das M30-Ladegerät

Das Kuxiu M30 besteht aus einem Aluminium-Ladeteil mit den passenden Smart-Connector-Kontaktstiften und einem zwei Meter langen, fest integrierten geflochtenen Kabel mit USB-C-Stecker. Nutzer benötigen zusätzlich ein Power-Delivery-fähiges Netzteil. Für das iPad Pro M4 empfiehlt der Hersteller mindestens 35 Watt, für ältere Modelle reichen 30 Watt.

Der Hauptvorteil des Geräts liegt in der Möglichkeit, den USB-C-Anschluss des iPads für andere Zwecke zu nutzen, während das Tablet gleichzeitig geladen wird. So können Nutzer beispielsweise externe Speichermedien oder HDMI-Adapter anschließen, ohne auf die Stromversorgung verzichten zu müssen.

Anzeige Anzeige

Modellspezifische Versionen

Das M30 ist nicht universell einsetzbar, sondern muss zum jeweiligen iPad-Modell passen. Kuxiu bietet verschiedene Varianten an:

iPad Pro M4 (11 und 13 Zoll)

iPad Pro 12,9 Zoll (Generationen 3 bis 6)

iPad Pro 11 Zoll (Generationen 1 bis 4)

iPad Air 10,9 Zoll (Generationen 4 und 5)

iPad Air 11 und 13 Zoll (M2/M3)

Alle Versionen kosten einheitlich ab 35,95 Euro zuzüglich Versandkosten und sind beispielsweise bei Amazon verfügbar*. Allerdings sind einige Varianten derzeit nicht verfügbar oder bereits ausverkauft.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hintergrund zu Kuxiu

Das M30 ist nicht das erste Smart-Connector-Produkt des Unternehmens. Kuxiu bietet bereits seit längerem einen iPad-Ständer mit integrierter Smart-Connector-Ladefunktion an, der ebenfalls für iPad Pro und iPad Air erhältlich ist und aktuell etwa 80 Euro plus Versand kostet.

Eine offizielle Apple-Zertifizierung („Made for iPad“) scheint für das M30-Ladegerät nicht vorzuliegen, da entsprechende Hinweise auf der Produktseite fehlen. Konkrete Angaben zur Ladegeschwindigkeit macht der Hersteller nicht, bewirbt das Produkt jedoch mit „schnellem“ Laden.