Smarte Brille am Arbeitsplatz und in der Freizeit: Wie Apple für Flexibilität sorgen könnte

Ein paar Smartglasses, das nicht von Apple stammt (Symbolfoto: Maxx-Studio / Shutterstock)

Apples neue smarte Brille, die allerdings wohl nicht vor 2027 erscheint, soll ein vollwertiges visionOS ausführen, wenn sie mit einem Mac gekoppelt ist. Unterwegs, in Verbindung mit einem iPhone, wechselt die Brille in einen „leichteren, mobilfreundlicheren“ Modus mit angepasstem Interface, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Anzeige Anzeige

Diese Flexibilität soll die Smartglasses sowohl für stationäre als auch für mobile Nutzungsszenarien optimieren. Die genauen Unterschiede im Funktionsumfang zwischen beiden Modi sind allerdings noch nicht klar.

Erste Generation kommt ohne Display

Die erste Generation der Apple-Smartglasses wird noch komplett ohne Bildschirm auskommen und 2026 erscheinen, heißt es schon seit Längerem von Analysten und Marktbeobachtern. Apple orientiert sich dabei am grundsätzlichen Konzept der Ray-Ban-Smartglasses von Meta. Die Facebook-Mutter hat jedoch bereits für dieses Jahr eine Ray-Ban Display mit integriertem Screen angekündigt. Als Reaktion darauf soll Apple seine Bemühungen um eine Brille mit Display verstärkt haben.

Anzeige Anzeige

Primär soll die Brille über Siri gesteuert werden. Ob Apples Sprachassistent, der im Vergleich zur Konkurrenz Entwicklungsrückstände aufweist, dieser Aufgabe gewachsen sein wird, bleibt abzuwarten. Meta nutzt für seine Brillen ein eigenes KI-System und ergänzt dieses bei der Ray-Ban Display mit einem Band zur Erkennung von Hand- und Fingerbewegungen.

Umstrukturierung der Vision-Abteilung

Bloomberg berichtete bereits zuvor, dass Apple seine Vision-Abteilung umstrukturiert hat. Die Entwicklung einer leichteren und günstigeren „Vision Air“ wurde zurückgestellt. Stattdessen arbeiten die Entwickler nun an den Smartglasses.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dennoch entwickelt Apple die Vision Pro weiter. Noch in diesem Jahr soll eine zweite Variante mit mehr Leistung erscheinen. Der Konzern verfolgt damit seine übliche Strategie, mehrere Produktreihen parallel zu führen.

Die Entwicklung von visionOS und dem zugehörigen Ökosystem wird ebenfalls fortgesetzt, da diese Technologie auch in den geplanten Smartglasses mit Bildschirm zum Einsatz kommen soll. Während die Vision Pro in Bezug auf Display-Qualität und Bedienung nach wie vor technologisch überzeugt, holen auf. Auch Samsung arbeitet mit „Project Muhan“ an einem Headset, das Ähnlichkeiten zur Vision Pro aufweist.

Anzeige Anzeige

Die Apple Vision Pro im Detail