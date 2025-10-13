Anzeige
News
Smarte Brille am Arbeitsplatz und in der Freizeit: Wie Apple für Flexibilität sorgen könnte

Einem Medienbericht zufolge soll Apple an einer smarten Brille arbeiten, die Vorzüge der Modelle von Meta und Ray-Ban mit denen der Vision Pro vereint. Bei der Software setzt das Unternehmen demnach auf einen besonderen Kniff.

2 Min.
Smarte Brille am Arbeitsplatz und in der Freizeit: Wie Apple für Flexibilität sorgen könnte

Ein paar Smartglasses, das nicht von Apple stammt (Symbolfoto: Maxx-Studio / Shutterstock)

Apples neue smarte Brille, die allerdings wohl nicht vor 2027 erscheint, soll ein vollwertiges visionOS ausführen, wenn sie mit einem Mac gekoppelt ist. Unterwegs, in Verbindung mit einem iPhone, wechselt die Brille in einen „leichteren, mobilfreundlicheren“ Modus mit angepasstem Interface, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Diese Flexibilität soll die Smartglasses sowohl für stationäre als auch für mobile Nutzungsszenarien optimieren. Die genauen Unterschiede im Funktionsumfang zwischen beiden Modi sind allerdings noch nicht klar.

Erste Generation kommt ohne Display

Die erste Generation der Apple-Smartglasses wird noch komplett ohne Bildschirm auskommen und 2026 erscheinen, heißt es schon seit Längerem von Analysten und Marktbeobachtern. Apple orientiert sich dabei am grundsätzlichen Konzept der Ray-Ban-Smartglasses von Meta. Die Facebook-Mutter hat jedoch bereits für dieses Jahr eine Ray-Ban Display mit integriertem Screen angekündigt. Als Reaktion darauf soll Apple seine Bemühungen um eine Brille mit Display verstärkt haben.

Primär soll die Brille über Siri gesteuert werden. Ob Apples Sprachassistent, der im Vergleich zur Konkurrenz Entwicklungsrückstände aufweist, dieser Aufgabe gewachsen sein wird, bleibt abzuwarten. Meta nutzt für seine Brillen ein eigenes KI-System und ergänzt dieses bei der Ray-Ban Display mit einem Band zur Erkennung von Hand- und Fingerbewegungen.

Umstrukturierung der Vision-Abteilung

Bloomberg berichtete bereits zuvor, dass Apple seine Vision-Abteilung umstrukturiert hat. Die Entwicklung einer leichteren und günstigeren „Vision Air“ wurde zurückgestellt. Stattdessen arbeiten die Entwickler nun an den Smartglasses.

Dennoch entwickelt Apple die Vision Pro weiter. Noch in diesem Jahr soll eine zweite Variante mit mehr Leistung erscheinen. Der Konzern verfolgt damit seine übliche Strategie, mehrere Produktreihen parallel zu führen.

Die Entwicklung von visionOS und dem zugehörigen Ökosystem wird ebenfalls fortgesetzt, da diese Technologie auch in den geplanten Smartglasses mit Bildschirm zum Einsatz kommen soll. Während die Vision Pro in Bezug auf Display-Qualität und Bedienung nach wie vor technologisch überzeugt, holen auf. Auch Samsung arbeitet mit „Project Muhan“ an einem Headset, das Ähnlichkeiten zur Vision Pro aufweist.

Die Apple Vision Pro im Detail

