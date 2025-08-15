Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Ally Solos: Diese Brille nutzt vier KI-Modelle, damit auch Sehbehinderte ihre Umwelt gut erkennen können

Eine neue Brille von Envision soll Sehbehinderten im Alltag helfen – aber nicht mit optischen Linsen, sondern mit der geballten Kraft Künstlicher Intelligenz.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ally Solos: Diese Brille nutzt vier KI-Modelle, damit auch Sehbehinderte ihre Umwelt gut erkennen können
Diese Brille arbeitet mit gleich vier KI-Modellen. (Bild: Envision)

Das auf assistive Technologien fokussierte Unternehmen Envision aus dem niederländischen Den Haag hat eine neue smarte Brille vorgestellt. In Kooperation mit dem Brillenhersteller Solos, einer Marke der Kopin Corporation aus Westborough in den USA, wurden die „Ally Solos Glasses“ speziell für die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen entwickelt.

Anzeige
Anzeige

Die Brille ist mit einer Kamera ausgestattet und soll ihre Träger:innen im Alltag unterstützen. Sie kann gedruckte oder digitale Texte vorlesen, Objekte und Gesichter von eingespeicherten Personen erkennen oder komplexe Szenen beschreiben, etwa den Inhalt eines Supermarktregals. Die Informationen werden den Nutzer:innen über offene Lautsprecher in den Brillenbügeln dezent ins Ohr geflüstert.

Vier KI-Modelle in einem Gestell

Das Herzstück der Brille ist der KI-Assistent „Ally“. Technologisch interessant ist hierbei der Ansatz von Envision, nicht nur auf ein einzelnes KI-Modell zu setzen. Stattdessen nutzt die Software eine Kombination aus mehreren führenden Basismodellen.

Anzeige
Anzeige

Wie das US-Magazin The Verge berichtet, greift Ally auf die Modelle Llama von Meta, Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI sowie auf die KI von Perplexity zu. Dieser Multi-Modell-Ansatz soll sicherstellen, dass für jede spezifische Anfrage die jeweils am besten geeignete Künstliche Intelligenz zurate gezogen wird, um eine möglichst präzise und kontextbezogene Antwort zu liefern.

Spezialisierte Hardware mit Ausdauer

Als Hardwarebasis dient das bereits existierende Modell „Airgo Vision“ von Solos, das für die Ally-Version angepasst wurde. Die Verbindung zu einem Smartphone mit der dazugehörigen App für iOS oder Android wird via Bluetooth hergestellt. Envision verspricht eine aktive Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Eine vollständige Aufladung via USB-C soll etwa 90 Minuten dauern, während eine Schnellladung von 15 Minuten Energie für rund drei Stunden Nutzung liefern soll. Mit einer IP67-Zertifizierung wäre die Brille zudem umfassend gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Hoher Preis als mögliche Hürde

Während die technologische Umsetzung vielversprechend klingt, könnte der Preis für viele Interessent:innen eine Hürde darstellen. Envision bietet die Ally Solos Glasses zur Vorbestellung für einen Einführungspreis von 399 US-Dollar an. Der spätere reguläre Verkaufspreis soll allerdings bei 699 Dollar liegen.

Anzeige
Anzeige

Damit ist die Brille deutlich teurer als Lifestyle-Produkte mit ähnlichen Grundfunktionen, wie etwa die Smart Glasses von Ray-Ban und Meta für rund 300 Dollar, die in der Community der Sehbehinderten ebenfalls bereits Anklang gefunden haben. Der Erfolg der Ally Solos Glasses wird also auch davon abhängen, ob der spezialisierte Multi-KI-Ansatz im Alltag einen entscheidenden Mehrwert gegenüber allgemeineren und günstigeren Alternativen bieten kann.

Das ist die Geschichte von VR

12 Bilder ansehen
Die Geschichte der Virtual Reality Quelle: Foto: Erin Cadigan/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren