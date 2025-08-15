Ally Solos: Diese Brille nutzt vier KI-Modelle, damit auch Sehbehinderte ihre Umwelt gut erkennen können

Das auf assistive Technologien fokussierte Unternehmen Envision aus dem niederländischen Den Haag hat eine neue smarte Brille vorgestellt. In Kooperation mit dem Brillenhersteller Solos, einer Marke der Kopin Corporation aus Westborough in den USA, wurden die „Ally Solos Glasses“ speziell für die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen entwickelt.

Die Brille ist mit einer Kamera ausgestattet und soll ihre Träger:innen im Alltag unterstützen. Sie kann gedruckte oder digitale Texte vorlesen, Objekte und Gesichter von eingespeicherten Personen erkennen oder komplexe Szenen beschreiben, etwa den Inhalt eines Supermarktregals. Die Informationen werden den Nutzer:innen über offene Lautsprecher in den Brillenbügeln dezent ins Ohr geflüstert.

Vier KI-Modelle in einem Gestell

Das Herzstück der Brille ist der KI-Assistent „Ally“. Technologisch interessant ist hierbei der Ansatz von Envision, nicht nur auf ein einzelnes KI-Modell zu setzen. Stattdessen nutzt die Software eine Kombination aus mehreren führenden Basismodellen.

Wie das US-Magazin The Verge berichtet, greift Ally auf die Modelle Llama von Meta, Gemini von Google, ChatGPT von OpenAI sowie auf die KI von Perplexity zu. Dieser Multi-Modell-Ansatz soll sicherstellen, dass für jede spezifische Anfrage die jeweils am besten geeignete Künstliche Intelligenz zurate gezogen wird, um eine möglichst präzise und kontextbezogene Antwort zu liefern.

Spezialisierte Hardware mit Ausdauer

Als Hardwarebasis dient das bereits existierende Modell „Airgo Vision“ von Solos, das für die Ally-Version angepasst wurde. Die Verbindung zu einem Smartphone mit der dazugehörigen App für iOS oder Android wird via Bluetooth hergestellt. Envision verspricht eine aktive Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.

Eine vollständige Aufladung via USB-C soll etwa 90 Minuten dauern, während eine Schnellladung von 15 Minuten Energie für rund drei Stunden Nutzung liefern soll. Mit einer IP67-Zertifizierung wäre die Brille zudem umfassend gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Hoher Preis als mögliche Hürde

Während die technologische Umsetzung vielversprechend klingt, könnte der Preis für viele Interessent:innen eine Hürde darstellen. Envision bietet die Ally Solos Glasses zur Vorbestellung für einen Einführungspreis von 399 US-Dollar an. Der spätere reguläre Verkaufspreis soll allerdings bei 699 Dollar liegen.

Damit ist die Brille deutlich teurer als Lifestyle-Produkte mit ähnlichen Grundfunktionen, wie etwa die Smart Glasses von Ray-Ban und Meta für rund 300 Dollar, die in der Community der Sehbehinderten ebenfalls bereits Anklang gefunden haben. Der Erfolg der Ally Solos Glasses wird also auch davon abhängen, ob der spezialisierte Multi-KI-Ansatz im Alltag einen entscheidenden Mehrwert gegenüber allgemeineren und günstigeren Alternativen bieten kann.

