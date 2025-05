5 smarte Technik-Tipps für Garten, Balkon und Terrasse

Mach deine Pflanzen glücklich – ganz automatisch

Willst du dich an einem saftig grünen Rasen und leuchtenden Blumenbeeten erfreuen, erfordert das jede Menge Arbeit. Besonders das regelmäßige Gießen wird spätestens dann zur Last, wenn der Sommerurlaub ansteht. Wer kümmert sich um den Garten, während du weg bist? Mit dem Homematic IP Bewässerungsaktor (ab Juli 2025 erhältlich) hängt das Überleben deiner Pflanzen nicht mehr von der Zuverlässigkeit des Nachbarsjungen ab. Einfach auf den Außenwasserhahn geschraubt, bewässert er deine Pflanzen zuverlässig, immer zur perfekten Tageszeit und mit der idealen Wassermenge.

Dank einer Durchflussmengenerfassung weiß der Aktor genau, wie viel Wasser verbraucht wurde. Übersichtliche Messdaten in der kostenlosen Homematic IP App unterstützen dich dabei, die Bewässerungsdauer und Wassermenge zu optimieren. So lässt du deine Pflanzen üppig wachsen und sparst gleichzeitig sogar kostbares Wasser. Kombiniert mit dem Homematic IP Wettersensor lässt sich die Bewässerung sogar abhängig von der aktuellen Wetterlage anpassen.

Pump it up: Smartes Upgrade für die Brunnenpumpe

Du nutzt eine Brunnenpumpe für die Gartenbewässerung oder hübsche Wasserspiele im Garten? Dann kannst du auch sie ganz einfach automatisieren, um sinnvoll und komfortabel Strom und Wasser zu sparen. Schließ die Pumpe einfach an das Homematic IP Schalt-Mess-Kabel – außen an und schon kannst du in der Homematic IP App automatische Aktivierungszeiten einstellen und dank der integrierten Verbrauchsmessung deinen Energieverbrauch optimieren.

Deine persönliche Lichtshow

Warum nutzt du das Homematic IP Schalt-Mess-Kabel – außen nicht gleich auch, um deine Gartenbeleuchtung smart zu steuern? Über die Homematic IP App kannst du mit mehreren Lampen mühelos komplette Lichtszenen für jeden Anlass einrichten – egal ob für die Gartenparty, ein entspanntes Chillout am Abend oder Arbeiten im Freien bis spät in die Nacht. Mit einem Fingertippen setzt du dann jeden Moment ins perfekte Licht.

Übrigens: Mit den Homematic IP Schaltaktoren für Markenschalter machst du auch jede Lampe smart, die über einen herkömmlichen Lichtschalter bedient wird. Die Installation übernimmt ein geschulter Homematic IP Fachhandwerkspartner aus deiner Umgebung.

Keep it cool mit smarter Beschattung

Homematic IP Homematic IP bietet smarte Lösungen für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizenz in Haus und Garten.

Wir alle lieben den Sonnenschein, aber es kann auch mal zu viel des Guten sein. Homematic IP Rollladen- oder Jalousieaktoren sorgen in diesem Fall für angenehmen Schatten. Mit ihnen steuerst du Markisen, Rollläden oder Jalousien automatisch, wetter- und temperaturabhängig. Stelle einfach Zeitpläne oder Wetterbedingungen in der App ein, um Rollläden oder Markisen selbstständig ein- oder ausfahren zu lassen. Temperatursensoren im Haus helfen, ein Überhitzen deines Zuhauses zu verhindern und können im Winter sogar Energie sparen, indem sie Beschattungselemente herunterfahren, um für mehr Isolierung zu sorgen. Die Sturmschutzfunktion schützt deine teuren Schattenspender zudem vor Schäden durch Wind und Regen.

Fühl dich einfach sicher

Urlaubszeit ist auch Einbruchszeit. Mit Homematic IP kannst du aber ganz entspannt verreisen: Bewegungsmelder, Tür-Fensterkontakte und Alarmsirenen sichern zuverlässig dein Zuhause – innen wie außen. Sobald jemand dein Grundstück betritt, aktiviert sich automatisch die Sicherheitsbeleuchtung – für dich ein beruhigendes Gefühl und für ungebetene Gäste ein klares Abschrecksignal. Zusätzlich lassen automatisch gesteuerte Jalousien und Rollläden deine vier Wände jederzeit bewohnt wirken.