Das Smartphone als PC: Warum die gute Idee immer wieder scheitert

Den Eintritt ins Smartphone-Zeitalter hat Microsoft bekanntermaßen verschlafen. Einmal war der Konzern aus Redmond aber doch Vorreiter. Als 2015 die Geräte Lumia 950 und Lumia XL auf den Markt kamen, war ein spezieller Modus namens Continuum enthalten. In Verbindung mit dem sogenannten Display-Dock war es möglich, die Geräte an einen Bildschirm anzuschließen und Browser und kompatible Apps darauf zu nutzen. Die Benutzeroberfläche erinnerte dabei an das vollwertige Windows 10. Es handelte sich allerdings nur um eine Vollbild-Funktion von Windows 10 Mobile.