Es muss nicht superdünn oder faltbar sein: Warum Smartphones ruhig wieder dicker werden dürfen

Während man früher am Handy den Akku in der Regel sehr einfach ersetzen konnte, ist das bei aktuellen Smartphones ungleich schwerer. Die Stromspeicher sind fest verbaut, oft sogar verklebt, und sitzen in fragilen Gehäusen aus Aluminium und Glas, die sich in den meisten Fällen nicht so einfach öffnen lassen. Noch dazu scheint ein neuer Trend losgebrochen zu sein. Hersteller suchen Mittel und Wege, um ihre Geräte möglichst schlank zu bauen.