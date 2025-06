Smartphones am Flughafen laden? Warum ihr einen Bogen um USB-Steckplätze machen solltet

Wer schon einmal länger auf einem Flughafen festsaß, wird die Situation kennen: Die Zeit bis zum Flug zieht sich weiter in die Länge, doch die Energiereserven eures Smartphones gehen langsam zur Neige. Glücklicherweise gibt es mittlerweile mehrere Steckdosen und sogar USB-Steckplätze an Ladestationen in vielen Flughäfen. Über diese lassen sich Smartphones, Tablets und sogar Laptops problemlos laden. Doch dabei ist auch Vorsicht geboten.

Warum ihr USB-Steckplätze an Flughäfen und anderen öffentlichen Orten meiden solltet

Vor den USB-Steckplätzen warnt jetzt nämlich auch die TSA. Die Transportation Security Administration ist die amerikanische Transportsicherheitsbehörde, die unter anderem an Flughäfen die Sicherheitskontrollen von Passagier:innen in den USA durchführt. In einem Facebook-Beitrag schreibt die Behörde, dass Reisende ihre Smartphones nicht einfach in den nächstbesten USB-Port stecken sollten, um die Geräte zu laden.

Demnach können Cyberkriminelle die Ports nutzen, um sogenanntes „Juice Jacking“ zu betreiben. Im Grunde schleusen sie Schadsoftware auf die Anschlüsse ein. Sobald ein neues Gerät über ein USB-Kabel angeschlossen wird, wird die Malware auf das Smartphone, Tablet oder den Laptop übertragen und kann im Anschluss gravierenden Schaden anrichten.

Die Auswirkungen können dabei je nach Art der Malware variieren. Während sich einige Programme unbemerkt im Hintergrund festsetzen und unter anderem Logins kopieren und versenden, sperren Cyberkriminelle manche Geräte per Ransomware und fordern anschließend ein Lösegeld für die verschlüsselten Daten. Und da die USB-Ports sich von außen nicht von ungefährlichen Anschlüssen unterscheiden, sollten sie komplett gemieden werden.

Die Warnung lässt sich genauso gut für andere öffentliche Orte abseits des Flughafens aussprechen. Auch USB-Ports in Hotels, Restaurants oder in öffentlichen Verkehrsmitteln können Probleme bereiten. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt komplett darauf verzichten müsst, euer Smartphone oder Tablet zu laden. Stattdessen könnt ihr einfach euren Ladeadapter mitnehmen und eine Steckdose nutzen, um eure Geräte mit Energie zu versorgen.

