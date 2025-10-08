Erster Smartphone-Hersteller liefert keine USB-Kabel mehr mit – folgen bald weitere?

2020 gab Apple mit der Vorstellung des iPhone 12 eine große Neuerung bekannt. Seither verzichtet das Unternehmen darauf, neuen iPhone-Modellen ein Netzteil im Lieferumfang beizulegen. Was in den ersten Wochen nach der Ankündigung für Spott bei den Konkurrenten sorgte, wurde schnell gängige Praxis. Mittlerweile gibt es kaum noch Hersteller, die ihren neuen Smartphones einen Adapter beilegen. Und jetzt könnte das nächste Zubehör vor dem Aus stehen.

Anzeige Anzeige

Sony streicht USB-Kabel aus Smartphone-Lieferumfang

Wie ein User auf Reddit berichtet, verzichtet Sony beim Xperia 10 VII schon auf ein USB-Kabel als Beigabe. Auf der Verpackung des Mittelklasse-Smartphones ist neben dem bekannten Symbol eines durchgestrichenen Ladesteckers auch ein durchgestrichenes Kabel zu sehen. Die Änderung dürfte aber einige Käufer:innen – wie auch den Reddit-User – überraschen. Denn auf dem Smartphone-Markt ist diese Änderung Neuland.

Der Grund für die Änderung dürfte der sein, den Apple schon vor einigen Jahren genannt hat. Viele User:innen haben schon durch diverse andere Geräte das passende Zubehör zu Hause herumliegen und können es einfach weiter nutzen. So entsteht letztlich weniger Elektroschrott durch weggeworfene Ladestecker oder auch USB-Kabel. Inoffiziell sparen die Hersteller dadurch natürlich auch die Kosten für das Zubehör und Platz in der Verpackung. Zu guter Letzt bekommen sie zusätzliche Einnahmen, falls doch jemand neue Adapter oder Kabel benötigt und bei ihnen direkt erwirbt.

Anzeige Anzeige

Dass auch andere Hersteller dem Beispiel von Sony folgen, ist nicht abwegig. Apple ist ohnehin Vorreiter auf dem Gebiet des gestrichenen Lieferumfangs. Nachdem schon der Ladeadapter bei neuen iPhones fehlt, werden Airpods seit geraumer Zeit auch ohne Ladekabel ausgeliefert. Sollte Apple also Sony beim nächsten Schritt folgen, dürften auch andere Smartphone-Größen wie Samsung mittelfristig auf das Zubehör verzichten – allein schon, um Kosten zu reduzieren und konkurrenzfähig zu bleiben.

Wie Phonearena betont, könnte der Wegfall von mitgelieferten USB-Kabeln aber auch zu Problemen bei User:innen sorgen. Nicht jedes USB-Kabel unterstützt hohe Ladegeschwindigkeiten oder Datenraten. Wird ein altes Kabel genutzt, um ein modernes Smartphone zu laden, läuft der Vorgang nur sehr langsam ab. Selbst dann, wenn eigentlich genug Leistung über den Ladestecker kommt. Die Kabel, die Hersteller ihren Smartphones bisher beigelegt haben, unterstützten in der Regel immer die schnellste Ladeoption. Wer künftig alles aus den Sony-Smartphones herausholen will, muss also das passende Zubehör erst suchen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das sind die erfolgreichsten Smartphones aller Zeiten