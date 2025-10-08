Anzeige
News
Erster Smartphone-Hersteller liefert keine USB-Kabel mehr mit – folgen bald weitere?

Bekommen wir künftig noch weniger Lieferumfang bei neuen Smartphones? Ein erster Hersteller streicht jetzt das USB-Kabel bei neuen Modellen. Warum andere diesem Schritt folgen könnten.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Erster Smartphone-Hersteller liefert keine USB-Kabel mehr mit – folgen bald weitere?
Verschwindet das USB-Kabel bald auch aus dem Smartphone-Lieferumfang? (Bild: Shutterstock/9dream studio)

2020 gab Apple mit der Vorstellung des iPhone 12 eine große Neuerung bekannt. Seither verzichtet das Unternehmen darauf, neuen iPhone-Modellen ein Netzteil im Lieferumfang beizulegen. Was in den ersten Wochen nach der Ankündigung für Spott bei den Konkurrenten sorgte, wurde schnell gängige Praxis. Mittlerweile gibt es kaum noch Hersteller, die ihren neuen Smartphones einen Adapter beilegen. Und jetzt könnte das nächste Zubehör vor dem Aus stehen.

Sony streicht USB-Kabel aus Smartphone-Lieferumfang

Wie ein User auf Reddit berichtet, verzichtet Sony beim Xperia 10 VII schon auf ein USB-Kabel als Beigabe. Auf der Verpackung des Mittelklasse-Smartphones ist neben dem bekannten Symbol eines durchgestrichenen Ladesteckers auch ein durchgestrichenes Kabel zu sehen. Die Änderung dürfte aber einige Käufer:innen – wie auch den Reddit-User – überraschen. Denn auf dem Smartphone-Markt ist diese Änderung Neuland.

Der Grund für die Änderung dürfte der sein, den Apple schon vor einigen Jahren genannt hat. Viele User:innen haben schon durch diverse andere Geräte das passende Zubehör zu Hause herumliegen und können es einfach weiter nutzen. So entsteht letztlich weniger Elektroschrott durch weggeworfene Ladestecker oder auch USB-Kabel. Inoffiziell sparen die Hersteller dadurch natürlich auch die Kosten für das Zubehör und Platz in der Verpackung. Zu guter Letzt bekommen sie zusätzliche Einnahmen, falls doch jemand neue Adapter oder Kabel benötigt und bei ihnen direkt erwirbt.

Dass auch andere Hersteller dem Beispiel von Sony folgen, ist nicht abwegig. Apple ist ohnehin Vorreiter auf dem Gebiet des gestrichenen Lieferumfangs. Nachdem schon der Ladeadapter bei neuen iPhones fehlt, werden Airpods seit geraumer Zeit auch ohne Ladekabel ausgeliefert. Sollte Apple also Sony beim nächsten Schritt folgen, dürften auch andere Smartphone-Größen wie Samsung mittelfristig auf das Zubehör verzichten – allein schon, um Kosten zu reduzieren und konkurrenzfähig zu bleiben.

Wie Phonearena betont, könnte der Wegfall von mitgelieferten USB-Kabeln aber auch zu Problemen bei User:innen sorgen. Nicht jedes USB-Kabel unterstützt hohe Ladegeschwindigkeiten oder Datenraten. Wird ein altes Kabel genutzt, um ein modernes Smartphone zu laden, läuft der Vorgang nur sehr langsam ab. Selbst dann, wenn eigentlich genug Leistung über den Ladestecker kommt. Die Kabel, die Hersteller ihren Smartphones bisher beigelegt haben, unterstützten in der Regel immer die schnellste Ladeoption. Wer künftig alles aus den Sony-Smartphones herausholen will, muss also das passende Zubehör erst suchen.

