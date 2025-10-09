Anzeige
Smartphone lädt nicht? Mit diesem einfachen Trick sparst du dir die Reparatur

Fast täglich stecken wir ein Ladekabel in unsere Smartphones ein, um den Akku zu laden. Aber was, wenn nach dem Einstecken nichts passiert? Ihr müsst nicht gleich euer Smartphone reparieren oder austauschen lassen. Oftmals gibt es eine viel einfachere Lösung.

Von Marvin Fuhrmann
Wenn euer Smartphone nicht lädt, gibt es oft eine einfache Lösung. (Bild: Shutterstock/Only_NewPhoto)

Viele Menschen mit einem Smartphone haben die Situation schon erlebt: Ihr schnappt euch das Ladekabel und steckt es in die Ladebuchse des Geräts. Doch euer Handy bleibt davon unbeeindruckt und nimmt keine Energie auf. Im ersten Moment ist das ein Schock. Denn viele vermuten, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, der nur mit einer teuren Reparatur oder gar einem neuen Smartphone gelöst werden kann.

Handy lädt nicht? Dann reinigt eure Ladebuchse

In vielen Fällen hat das Problem aber keinen Ursprung in der Technik. Gerade dann, wenn das Gerät nicht so alt ist, dass mit Defekten aufgrund von Verschleiß gerechnet werden müsste. Oftmals habt ihr einfach nur Dreck oder Staub in der Ladebuchse eures Smartphones. Und diese Verschmutzungen verhindern, dass der Ladestecker komplett eingesteckt werden kann.

Das nächste Problem: Wie könnt ihr die Ladebuchse von iPhones und Android-Smartphones reinigen? Ihr solltet nicht einfach mit Nadeln oder anderen spitzen, metallischen Gegenständen in der Buchse herumstochern, um den Dreck herauszubekommen. Dabei könnt ihr die Bauteile der Ladebuchse beschädigen, was dann wirklich eine Reparatur nach sich ziehen würde.

Schaltet zunächst euer Smartphone aus und nehmt eine Taschenlampe zur Hand. Damit könnt ihr in die Ladebuchse leuchten. Anschließend nehmt ihr einen Zahnstocher aus Holz und steckt diesen vorsichtig in die Ladebuchse. Bei USB-Ladeports müsst ihr darauf achten, mit dem Zahnstocher um die Konnektoren in der Mitte herumzufahren. Denn die Verschmutzungen sitzen oft zwischen den Pins und dem Rand der Ladebuchse fest. Bei anderen Anschlüssen müsst ihr vorab einen Blick in die Ladebuchse werfen, wo sich die Pins befinden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zieht den Zahnstocher zwischendurch immer wieder aus der Buchse heraus, um den Dreck zu entfernen. Eine alternative Methode sind weiche Bürsten. Hier könnt ihr etwa eine Zahnbürste mit weichen Borsten nehmen und diese vorsichtig über die Ladebuchse reiben. Die Borsten gelangen so in die Ladebuchse und können diese von Schmutz befreien.

Das sind die teuersten Smartphones der Welt

