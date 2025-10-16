Abhörsicher dank Kill-Switch? So will dieses neue Smartphone eure Privatsphäre schützen

Im Alltag teilen wir viele sensible Daten und intime Details mit unseren Smartphones. Da stellt sich für einige User:innen die Frage, ob die Unternehmen im Hintergrund sorgfältig mit diesen Daten umgehen. Ein Smartphone-Hersteller möchte dem Datensammeln jetzt den Riegel vorschieben. Das Hiroh-Phone soll laut gleichnamigem Hersteller eure Privatsphäre schützen.

Hiroh-Phone: Was das Smartphone mit Kill-Switch kann

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Hiroh-Phone um ein Modell der unteren Oberklasse. Unter der Haube arbeitet ein Mediatek Dimensity 8300 mit 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher. Das Display hat eine Diagonale von 6,7 Zoll und kann bis zu 120 Hertz darstellen. Drei Kameras finden sich an der Rückseite und der Akku hat eine Kapazität von 5.000 Milliamperestunden – soweit, so ungewöhnlich.

Besonders ist zunächst, dass das Hiroh-Phone ohne Google-Dienste ausgeliefert werden kann. Dabei setzen die Macher:innen auf e/OS. Das Betriebssystem, das viele Funktionen von Android übernimmt, kommt ohne Google-Anbindung und Tracker des Unternehmens aus. Trotzdem funktionieren so ziemlich alle Android-Apps weiterhin unter e/OS. Wie bei anderen Smartphone-Herstellern, die von Haus aus e/OS auf ihren Geräten anbieten – wie Fairphone – können Kund:innen aber auch hier beim Bestellen eine Android-Installation statt der OS-Alternative wählen.

Aber selbst ohne die fehlenden Google-Dienste setzt das Hiroh-Phone auf möglichst viel Privatsphäre. Ein sogenannter „Kill-Switch“ an der Seite des Smartphones schaltet die Kamera und das Mikrofon des Geräts ab. Dabei handelt es sich nicht um eine Softwarelösung, die ihr mit dem Schalter auslöst. Die Komponenten werden im Smartphone physisch getrennt und können so von keiner einzigen App genutzt werden. Durch den „Kill-Switch“ soll sich das Hiroh-Phone laut Hersteller auch für Regierungsmitarbeiter:innen und das Militär sowie Journalist:innen und CEOs eignen, die Angst davor haben, abgehört werden zu können.

Ferner gibt es einen zweiten Schalter für Bluetooth, GPS und Wi-Fi. Wird dieser betätigt, werden diese Dienste ebenfalls abgeschaltet. Das passiert dann aber wohl über eine Softwarelösung auf dem Hiroh-Phone. Dennoch dürfte der Switch schneller sein, als jeden Dienst im Schnellzugriff einzeln abzuschalten.

Das Hiroh-Phone kann in den USA ab sofort vorbestellt werden. Zunächst wird dafür eine Gebühr von 99 US-Dollar fällig. Der Release des Privatsphäre-Smartphones soll Anfang 2026 erfolgen. Dann bezahlen Kund:innen inklusive der Vorabgebühr 999 Dollar für das Gerät. Laut Hiroh ist das aber nur der Vorbestellerpreis. Offenbar wird der Preis nach der Veröffentlichung noch einmal nach oben angepasst.

