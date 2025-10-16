Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Abhörsicher dank Kill-Switch? So will dieses neue Smartphone eure Privatsphäre schützen

Habt ihr Bedenken, dass eure Daten bei Google und anderen Unternehmen in den falschen Händen liegen? Dann könnte ein neues Smartphone aus den USA die Lösung darstellen. Der Hersteller verspricht völlige Privatsphäre dank fehlender Google-Dienste und eines besonderen Schalters am Handy.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Abhörsicher dank Kill-Switch? So will dieses neue Smartphone eure Privatsphäre schützen
Das Hiroh-Phone soll eure Privatsphäre schützen. (Bild: Hiroh)

Im Alltag teilen wir viele sensible Daten und intime Details mit unseren Smartphones. Da stellt sich für einige User:innen die Frage, ob die Unternehmen im Hintergrund sorgfältig mit diesen Daten umgehen. Ein Smartphone-Hersteller möchte dem Datensammeln jetzt den Riegel vorschieben. Das Hiroh-Phone soll laut gleichnamigem Hersteller eure Privatsphäre schützen.

Anzeige
Anzeige

Hiroh-Phone: Was das Smartphone mit Kill-Switch kann

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Hiroh-Phone um ein Modell der unteren Oberklasse. Unter der Haube arbeitet ein Mediatek Dimensity 8300 mit 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher. Das Display hat eine Diagonale von 6,7 Zoll und kann bis zu 120 Hertz darstellen. Drei Kameras finden sich an der Rückseite und der Akku hat eine Kapazität von 5.000 Milliamperestunden – soweit, so ungewöhnlich.

Besonders ist zunächst, dass das Hiroh-Phone ohne Google-Dienste ausgeliefert werden kann. Dabei setzen die Macher:innen auf e/OS. Das Betriebssystem, das viele Funktionen von Android übernimmt, kommt ohne Google-Anbindung und Tracker des Unternehmens aus. Trotzdem funktionieren so ziemlich alle Android-Apps weiterhin unter e/OS. Wie bei anderen Smartphone-Herstellern, die von Haus aus e/OS auf ihren Geräten anbieten – wie Fairphone – können Kund:innen aber auch hier beim Bestellen eine Android-Installation statt der OS-Alternative wählen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Aber selbst ohne die fehlenden Google-Dienste setzt das Hiroh-Phone auf möglichst viel Privatsphäre. Ein sogenannter „Kill-Switch“ an der Seite des Smartphones schaltet die Kamera und das Mikrofon des Geräts ab. Dabei handelt es sich nicht um eine Softwarelösung, die ihr mit dem Schalter auslöst. Die Komponenten werden im Smartphone physisch getrennt und können so von keiner einzigen App genutzt werden. Durch den „Kill-Switch“ soll sich das Hiroh-Phone laut Hersteller auch für Regierungsmitarbeiter:innen und das Militär sowie Journalist:innen und CEOs eignen, die Angst davor haben, abgehört werden zu können.

Ferner gibt es einen zweiten Schalter für Bluetooth, GPS und Wi-Fi. Wird dieser betätigt, werden diese Dienste ebenfalls abgeschaltet. Das passiert dann aber wohl über eine Softwarelösung auf dem Hiroh-Phone. Dennoch dürfte der Switch schneller sein, als jeden Dienst im Schnellzugriff einzeln abzuschalten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Hiroh-Phone kann in den USA ab sofort vorbestellt werden. Zunächst wird dafür eine Gebühr von 99 US-Dollar fällig. Der Release des Privatsphäre-Smartphones soll Anfang 2026 erfolgen. Dann bezahlen Kund:innen inklusive der Vorabgebühr 999 Dollar für das Gerät. Laut Hiroh ist das aber nur der Vorbestellerpreis. Offenbar wird der Preis nach der Veröffentlichung noch einmal nach oben angepasst.

Die erfolgreichsten Handys aller Zeiten

Apple dominiert den Smartphone-Markt
20 Bilder ansehen
Die erfolgreichsten Handys Quelle: (Foto: Apple)
Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren