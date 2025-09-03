Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Smartphone oder Notebook verloren? So findest du es wieder

Ob Apple-, Android- oder Windows-Geräte: Alle bieten eine Ortungsfunktion für den Fall ihres Verschwindens – und dazu noch eine wichtige Funktion für den Fall, dass ein Gerät nicht wieder auftaucht.

Quelle: dpa
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Smartphone oder Notebook verloren? So findest du es wieder
Wer sein Smartphone verloren hat, kann es auf verschiedene Arten suchen. (Foto: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock.com)

Dem Betriebssystem sei Dank: Gestohlene oder verlorene Mobilgeräte lassen sich unter Umständen wiederfinden. Sowohl unter iOS als auch unter Android gibt es eine Ortungsfunktion. Und die ist sogar mit einer Löschfunktion gekoppelt für den Fall, dass man das Gerät mit den persönlichen Daten darauf nicht mehr wiederfindet oder zurückbekommt.

Anzeige
Anzeige

Voraussetzung dafür, dass man aus der Ferne eine Suche starten und dann das vermisste Gerät vielleicht orten kann, ist eine aktivierte Wo ist?-Funktion bei Apple-Geräten beziehungsweise eine aktivierte Mein Gerät finden-Funktion bei Android. Und natürlich muss das Gerät, nach dem man fahndet, grundsätzlich angeschaltet sein.

Geräte-Fahndung per Karte aufnehmen

Die Spur aufnehmen kann man etwa in jedem beliebigen Browser unter www.icloud.com/find für Apple-Geräte oder unter www.google.com/android/find für Android-Mobilgeräte.

Anzeige
Anzeige

Bei Apple sieht man dann eine Karte mit dem letzten Standort des Telefons und auch mit anderen Wo ist?-Geräten, die mit der eigenen Apple-ID verknüpft sind. Bei Google kann man das vermisste Gerät auswählen und dann auf einer Karte schauen, wo es sein könnte.

Apple-Geräte könnt ihr mit der Wo-ist-Funktion suchen. (Bild: Apple)

Nach dem Löschen gibt es keine Ortung mehr

Geortete Geräte, die Internetzugang haben, lassen sich bei beiden Betriebssystem sperren und/oder löschen. Wer die Löschoption wählen möchte, sollte sich im Klaren darüber sein, dass das Smartphone oder Tablet anschließend nicht mehr über die Suchdienste geortet werden kann.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Und weil sie ja irgendwo auch zu den Mobilgeräten zählen, funktioniert das Ganze übrigens nicht nur bei Smartphones und Tablets, sondern auch bei Notebooks. Denn die kann man ja auch leicht irgendwo vergessen – oder sie werden gestohlen, wenn man Pech hat.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Windows-Laptops und Macbooks suchen

Windows-Laptops, auf denen die Suchfunktion aktiviert ist, können über account.microsoft.com/devices gesucht werden. Und abhanden gekommene Macbooks lassen sich ebenfalls unter icloud.com/find suchen, wenn Wo ist? für das Gerät aktiviert worden ist.

Anzeige
Anzeige

Unabdingbar ist es, regelmäßig wichtige Dateien, die sich auf den Geräten befinden, zu sichern – etwa auf einem externen Datenträger oder in einem Cloud-Speicher. Denn wenn ein Gerät verschwunden bleibt oder man alle Daten sicherheitshalber aus der Ferne löschen musste, steht man ohne Datensicherung schlecht da.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Seriennummern und IMEIs notieren

Und für alle Fälle empfiehlt es sich, wichtige Nummern der Geräte zu notieren. Zum einen die Seriennummer (etwa auf der Smartphone-Verpackung oder unter dem Notebook), zum anderen die International Mobile Equipment Identitiy, kurz IMEI genannt. Jedes Gerät mit einem Mobilfunkmodul – gegebenenfalls also auch Tablets oder Notebooks – hat eine 15-stellige IMEI.

Anzeige
Anzeige

Auf dem Smartphone führt etwa die in der Telefon-App eingegebene Tastenfolge *#06# zur IMEI. Auf Windows-Laptops klickt man etwa mit der rechten Maustaste unten links auf das Windows-Logo und geht dann auf Einstellungen. Im neuen Fenster dann zu Netzwerk und Internet/Mobilfunk/Erweiterte Optionen navigieren. Dort ist dann unter Verbindungseigenschaften die IMEI zu finden.

Nummern für die Polizei – und Nummern zum Sperren

Und wozu das Ganze? Mit IMEIs und Seriennummern kann man Geräte bei der Polizei als gestohlen melden. Umgekehrt können Ermittler bei sichergestellten oder gefundenen Geräten dann anhand der Nummern feststellen, wem diese gehören.

Wurde ein Gerät mit SIM-Karte gestohlen oder ist verloren gegangen, sollte man nicht nur zur Polizei gehen, sondern sicherheitshalber auch die SIM sperren lassen – etwa über den Sperr-Notruf 116 116 (aus dem Ausland +49 116 116 wählen oder bei Verbindungsschwierigkeiten +49 30 4050 4050). Kooperiert der eigene Provider nicht mit dem Sperr-Notruf, muss man den Anbieter direkt anrufen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review MacBook Smartphone Apple Notebooks Windows Laptop Android
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren