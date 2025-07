Warum diese Handyhülle einen Sonnenbrand bekommen kann – und was ihr daraus lernen sollt

Von vorn sieht das Skincase noch unscheinbar aus. Erst auf der Rückseite entdeckt man eine Art Hautlappen, der ziemlich eklig aussieht. Zusätzlich hat die Hülle eine Beschichtung, um die menschliche Haut zu imitieren. Sie bekommt sogar einen Sonnenbrand, wenn sie UV-Strahlen ausgesetzt ist.

Dahinter steckt der Netzbetreiber Virgin Media O2 in Großbritannien. Dieser hat zusammen mit dem Forscher und kreativen Technologen Marc Teyssier und der British Skin Foundation die obskure Smartphone-Hülle entwickelt. Das Ziel: Urlauber:innen sollen sich erinnern, ihre Haut mit Sonnenschutz einzucremen.

„In meiner Arbeit versuche ich oft, die Kluft zwischen unserem digitalen Leben und unserem körperlichen Wohlbefinden zu überbrücken“, erklärt Teyssier, der schon in seiner Vergangenheit digitale Geräte mit menschlichen Elementen verbunden hat. „Das Skincase ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Technologie genutzt werden kann, um das Gesundheitsbewusstsein zu fördern und positive Verhaltensänderungen zu unterstützen.“

Das Gehäuse ist teilweise per Hand gefertigt, teilweise mit dem 3D-Drucker erstellt. Die hautähnliche Oberfläche ist mit Verbundstoffen beschichtet, die auf UV-Licht reagieren. So soll die Sonneneinstrahlung die unsichtbaren Auswirkungen auf die Haut greifbarer machen.

Zu viele Blicke aufs Smartphone, zu wenig auf die Haut

Teyssier hat das Case zusammen mit O2 entwickelt, um den Unterschied zwischen Bewusstsein und Verhalten in Bezug auf Sonnenschutz aufzuzeigen. 56 Prozent der Briten schauen laut einer Umfrage des Netzbetreibers während der Hauptsonnenstunden von 11 bis 15 Uhr dreimal oder öfter auf ihr Handy. Nur jeder Fünfte trägt in der gleichen Häufigkeit Sonnenschutzmittel auf. Neun Prozent tragen überhaupt keinen Sonnenschutz in den Stunden, in denen die UV-Strahlung am stärksten ist.

Auch in Deutschland gibt es ähnliche Zahlen. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2024 ist es für 28 Prozent der Deutschen weniger oder überhaupt nicht wichtig, sich vor UV-Strahlung zu schützen. Trotzdem sind 96 Prozent der Befragten das Hautkrebsrisiko als Konsequenz bewusst.

