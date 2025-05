Smartwatch und VR-Brille: Wie die BBC 1987 unsere Tech-Zukunft vorhersah

Zukunftstechnologien sind nicht nur heute ein großes Thema. Schon vor etlichen Jahrzehnten haben sich die Menschen die Frage gestellt, welche Gadgets wir in Zukunft nutzen werden. Die BBC hat daraus sogar mehrere Fernsehbeiträge gemacht, in denen die Tech-Zukunft in den nächsten 20 Jahren vorausgesagt wurde. Nachdem Voraussagen in den 60ern eher weit von dem abwichen, was tatsächlich Realität wurde, hat es eine Voraussage aus dem Jahr 1987 in einigen Bereichen relativ gut getroffen.

Wie sieht die Tech-Zukunft für Menschen im Jahr 1987 aus?

Im Clip könnt ihr die betreffenden Stellen für unsere Tech-Zukunft ab etwa 3:10 Minuten sehen. Zunächst stellte sich die BBC vor, dass Business-Kleidung ein Tech-Upgrade bekommt. Durch chemische Behandlung von Anzügen könnten diese thermosensitiv werden. Die Kleidung würde also bei Hitze Wärme speichern und diese bei Kälte wieder abgeben, um eine konstante Temperatur zu halten.

Der moderne Tech-Mensch hat zudem immer einige Karten zum Bezahlen und Hologrammbilder seiner Familie in der Tasche. Schlüssel sind nicht mehr nötig. Dafür kommen Fingerabdrücke zum Einsatz. Jeder Finger öffnet eine bestimmte Tür im Leben des Zukunftsmenschen. Wie Futurism betont, ist diese Voraussage allerdings deutlich weniger beeindruckend, als man im ersten Moment vermuten könnte. Erste Konzepte von biometrischen Verschlüsselungen gab es schon in den 1960ern. Sie als Zukunftstechnologie zu bezeichnen, fiel damals also nicht besonders schwer.

Beeindruckender ist unter anderem die Voraussage, dass wir alle smarte Uhren am Handgelenk tragen werden. Diese wären laut BBC mit Satelliten verbunden, um Informationen über alle verbundenen Computer auf der ganzen Welt zu erhalten. Neben diesen Erfindungen tragen moderne Menschen laut der BBC von 1987 auch tragbare Drucker bei sich, um die so erhaltenen Informationen jederzeit abrufen und ausdrucken zu können.

Und wenn der moderne Tech-Mensch eine Pause einlegen möchte? Dann widmet er sich laut BBC einem Headset, das ihn in 3D-Fernsehwelten eintauchen lässt. Auch hier lag die Voraussage zumindest technologisch recht nah an der Wirklichkeit. Allerdings sind VR-Brillen heute nicht so alltagstauglich und beliebt, wie es sich die BBC und vermutlich auch viele Hersteller der Brillen vorgestellt haben.

Diese Tech-Neuerungen haben die Simpsons vorausgesagt

