Überraschende Erkenntnis: Was Smartwatches wirklich über dein Stresslevel verraten

Smartwatches sollen neben Schrittzahl oder Herzfrequenz auch das persönliche Stresslevel messen können – und Nutzer:innen etwa zu beruhigenden Atemübungen auffordern. Forscher:innen haben jetzt untersucht, wie genau die Messdaten sind.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Smartwatch Stress

Smartwatch zur Stress-Messung: keine gute Idee. (Foto: Subbotina Anna/Shutterstock)

Schon seit einigen Jahren bieten Smartwatches wie jene des Herstellers Garmin eine sogenannte Stresslevel-Funktion. Über Unterschiede in der Herzfrequenzvariabilität sollen die Geräte erkennen, ob und wie gestresst die Nutzer:innen sind.

Funktioniert die Stresslevel-Messung?

Wird ein dauerhaft hohes Stresslevel erkannt, rät die Smartwatch schon einmal zu beruhigenden Atemübungen. Bisher konnte die Funktion in Tests aber kaum überzeugen. Jetzt haben niederländische Forscher:innen die Stressmessung genauer unter die Lupe genommen.

Über einen Zeitraum von drei Monaten trugen knapp 800 erwachsene Proband:innen eine Garmin Vivosmart 4 um das Handgelenk. Viermal am Tag sollten die Studienteilnehmer:innen angeben, wie gestresst, müde oder schläfrig sie sich fühlten. Anschließend wurden diese selbst erhobenen Daten mit jenen der Smartwatch verglichen.

Stress-Erkennung: Korrelation „im Grunde Null“

Das Ergebnis war niederschmetternd. Die Korrelation zwischen den von der Smartwatch erhobenen und den selbst berichteten Stresswerten sei „im Grunde Null“ gewesen, wie Studienleiter Eiko Fried von der Abteilung für klinische Psychologie der Universität Leiden dem Guardian sagte.

Fried allerdings hatte ein solches Ergebnis erwartet. Schließlich, so der Psychologe, messe die Smartwatch lediglich die Herzfrequenz – und diese habe wenig mit den Emotionen zu tun. So habe seine Smartwatch ihm erklärt, er sei gestresst, als er auf einer Hochzeit mit einem Freund sprach, den er schon lange nicht mehr gesehen hatte.

Smartwatches keine medizinischen Geräte

Mit der Untersuchung, so Fried, würden wichtige Fragen darüber aufgeworfen, was Daten von tragbaren Geräten über psychische Zustände aussagen könnten. Wichtig sei, dass Nutzer:innen sich darüber im Klaren seien, dass Smartwatches keine medizinischen Geräte seien.

Allerdings sah das Forschungsteam aus den Niederlanden gute Ergebnisse, wenn es um die Messung der Schlafqualität ging. Hier sei in zwei Drittel der Fälle ein signifikanter Zusammenhang zwischen Mess- und persönlich erhobenen Daten zu erkennen gewesen.

Frühwarnsystem für Depressionen denkbar

Möglich sei, dass mit den Smartwatch-Daten eine Art Frühwarnsystem für Depressionen entwickelt werden könne. Ein Warnzeichen sei etwa, wenn das Gerät bei den Nutzer:innen ein niedriges Aktivitätslevel feststellt.

Der Oura Ring misst körperliche Aktivität über den Finger
8 Bilder ansehen
Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Dann könnte bei Betroffenen eine vorbeugende Behandlung angebracht sein. Die Studie wurde im Journal of Psychopathology and Clinical Science veröffentlicht.

