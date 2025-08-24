Bewerbung als CEO bei Nike: Sneaker-Fan bekam eine Antwort, die keiner erwartet hätte

Was passiert, wenn sich ein Sneakers-Fan als CEO bei Nike bewirbt? Sam Byrne hat es herausgefunden. Laut dem britischen Nachrichtenportal Prolific North wandte sich der Mitinhaber eines Sneakers-Geschäfts in einem selbstbewussten Anschreiben an die Recruiting-Abteilung des Sportartikelherstellers – ganz nach dem Motto „Just do it“. Nach einer ersten freundlichen Ablehnung folgte die Einladung zu einem Praktikum.

Sneakers-Experte wagt unkonventionelle Bewerbung

Byrne ist Mitinhaber von Block P, einem in Liverpool ansässigen Resale-Store für das Nike-Modell Air Max 95, das in Großbritannien den Spitznamen „110“ trägt. Laut eigenen Angaben handelt es sich um den weltweit einzigen unabhängigen Laden, der sich auf dieses Modell spezialisiert hat – dementsprechend groß ist Byrnes Begeisterung für das US-amerikanische Unternehmen. Im vergangenen Monat hat er seine kreative Bewerbung auf Linkedin öffentlich gemacht. Darin präsentierte er einen mutigen Plan, mit dem er das Unternehmen wieder auf Kurs bringen wollte. Das Management reagierte zurückhaltend, aber dennoch humorvoll.

„Wir schätzen Ihren Ehrgeiz, allerdings hat Ihr Schreiben einige Fragen in unserem Vorstand aufgeworfen“, hieß es in dem ironisch formulierten Antwortschreiben. Kritisch gesehen wurden unter anderem Byrnes Versprechen, den Umsatz innerhalb einer Woche zu verdreifachen, indem alle weißen Zwischensohlen abgeschafft werden, sowie seine Forderung, den Preis für das „110“-Modell wieder auf 110 Pfund zu senken und nur noch Original-Farbvarianten zu produzieren. Auch der Vorschlag, Nike mit Block P zu fusionieren und den Hauptsitz nach Liverpool zu verlegen, wurde als nicht umsetzbar eingestuft.

Die Bewerbung geht in den sozialen Medien viral

Byrne teilte das Antwortschreiben in einem Post auf Linkedin – und der Beitrag ging viral. Bis heute hat er darauf knapp 25.000 Reaktionen sowie 500 Kommentare erhalten (Stand: 18. August 2025). Angesichts des großen Zuspruchs, den der Sneakers-Enthusiast von der Online-Community erhielt, meldete sich Nike einige Wochen später erneut bei ihm. Anstelle der Spitzenposition als CEO bot das Unternehmen ihm jetzt einen Praktikumsplatz an. „Aufgrund der unerwarteten globalen Aufmerksamkeit haben wir unsere Entscheidung überdacht“, hieß es in dem Schreiben. „Ihre Kreativität, Ihr kulturelles Gespür und Ihr Engagement für die Community haben uns beeindruckt.“

Nike bot Byrne an, im Hauptquartier in Oregon seine Expertise in verschiedenen Bereichen einzubringen. Unter anderem erhofft sich der Sportartikelhersteller, mehr über die britische Kultur rund um das als „110“ bekannte Schuhmodell zu erfahren. Auch Möglichkeiten für Kooperationen zwischen Nike und Block P sollen geprüft werden. Die Flüge seien schon gebucht und der Arbeitsplatz stehe bereit, so Nike. Sollte sich Byrne in Oregon genauso unaufhaltsam zeigen wie in Liverpool, könnte sich daraus sogar eine feste Führungsposition ergeben.

Nike bietet Praktikum in der Firmenzentrale an

Auch das Praktikumsangebot hat Byrne in einem Post auf Linkedin geteilt. Dort schreibt er: „Es sieht so aus, als könnte es wirklich funktionieren, wenn man seine Chance nutzt!“ Ob er die angebotene Stelle in Oregon wirklich antritt, ist noch offen.

