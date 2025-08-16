Anzeige Sponsored Post
So funktioniert globales Streaming zum fairen Preis

Geoblocking schränkt deinen Zugriff auf Streaming-Inhalte weltweit ein. Mit einem VPN kannst du diese Einschränkungen umgehen und deine Lieblingssendungen jederzeit und überall genießen. Passend dazu bietet ExpressVPN momentan eine Rabattaktion.

2 Min.
Artikel merken
So funktioniert globales Streaming zum fairen Preis
Mehr aus deinem Streaming holen mit ExpressVPN.

Reisen ist spannend, kann aber durch geografische Beschränkungen beim Streaming schnell frustrierend werden. Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime Video passen ihre Inhalte je nach Land an. Eine Serie, die in Deutschland verfügbar ist, lässt sich im Ausland manchmal nicht sehen.

Hier schaffen virtuelle private Netzwerke (VPNs) Abhilfe. Sie leiten deine Internetverbindung über einen sicheren Server in einem Land deiner Wahl, sodass es so wirkt, als würdest du von dort aus surfen. Für Reisende bedeutet das: Du kannst deine gewohnten Inhalte weiterhin streamen, egal wo du gerade bist.

Mehr Auswahl

Ein Beispiel: Netflix bietet je nach Standort unterschiedliche Bibliotheken an. Serien, die in Deutschland abrufbar sind, fehlen in Nachbarländern wie Belgien oder Frankreich oft. Ähnlich ist es bei Amazon Prime Video, wo regionale Verfügbarkeiten den Zugriff einschränken. Mit einem VPN umgehst du diese Sperren und genießt Unterhaltung, als säßest du zu Hause. Auch bei Sportübertragungen kann ein VPN helfen. Viele Events, etwa Formel-1-Rennen, werden in einigen Ländern kostenfrei übertragen. Wenn du unterwegs bist, kannst du so die Sendung aus deinem Heimatland sehen.

ExpressVPN als sichere Alternative

ExpressVPN zählt zu den etabliertesten Anbietern am Markt. Neben dem Entsperren von Inhalten schützt der Dienst deine Daten mit einer AES-256-Bit-Verschlüsselung – dem Standard von Regierungen und Cybersicherheitsbehörden. Gerade in öffentlichen WLANs etwa in Hotels oder Cafés schützt das deine sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff.

Ein gutes Streaming-VPN braucht schnelle Server, die für Videostreaming optimiert sind. ExpressVPN nutzt dafür das eigene Lightway-Protokoll, das Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit kombiniert. So lassen sich Pufferzeiten beim Streaming reduzieren – ein klarer Vorteil gegenüber Standardprotokollen.

Mit ExpressVPN sicher streamen. (Bild: ExpressVPN)

VPNs sind daher nicht nur ein Werkzeug, um geografische Sperren zu umgehen, sondern bieten gleichzeitig einen zusätzlichen Schutz im Netz. Gerade für Reisende oder alle, die weltweit auf ihre gewohnten Inhalte zugreifen wollen, sind sie heute fast unverzichtbar.

Aktuell bietet ExpressVPN einen Rabatt von 61 Prozent sowie eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie – ein guter Zeitpunkt, das Ganze einmal selbst zu testen.

ExpressVPN jetzt sichern und grenzenlos streamen

 

