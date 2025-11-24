Vom Flugzeugdesign zur Gute-Nacht-Geschichte: So nutzen Milliardäre KI

Wie nutzen Milliardäre KI? Eine Umfrage zeichnet ein Bild davon. (Bild: Shutterstock/Jester-Flim)

Die Finanzholding JPMorgan hat sich angeschaut, wie milliardenschwere Kund:innen ChatGPT und Co. nutzen – und was sie damit so tun. Dazu haben die Autori:innen mit 111 wohlhabenden Menschen gesprochen. Die Ergebnisse der Befragung reichten von „bodenständig bis absolut absurd“, schrieb die Nachrichten-Webseite Futurism.

Ein Milliardär will mit KI Flugzeuge bauen

Wenig überraschend greifen auch sehr wohlhabende Menschen auf Künstliche Intelligenz zurück. 79 Prozent der von JPMorgan befragten Milliardäre gaben an, KI privat zu nutzen, und 69 Prozent erklärten, sie für ihre Unternehmen einzusetzen.

Im Einzelfall können die Anwendungszwecke aber durchaus überraschen. Ein Milliardär schwärmte beispielsweise davon, KI dafür einzusetzen, um „einen Bauplan für ein Flugzeug zu entwerfen, das er bauen möchte“. Ein anderer kurioser Fall: Eine Milliardärsfamilie arbeitet offenbar mit einem KI-Team zusammen, „um Hologramme älterer Familienmitglieder für zukünftige Generationen zu entwickeln“.

Ein Befragter erklärte gegenüber JPMorgan, er nutze KI, um „Gute-Nacht-Geschichten für meinen Sohn zu erstellen“. In einem Fall habe ein KI-generierter Bericht dazu beigetragen, 100.000 Dollar an juristischen Recherchekosten einzusparen.

Es gibt auch Milliardäre, die sich bewusst dafür entschieden haben, „Computer zu meiden und stattdessen auf manuelle Berechnungen oder Intuition zu setzen“. Einer der Befragten bezeichnete KI sogar als „völlige Zeitverschwendung“.

