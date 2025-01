Wenn es im Winter draußen kälter wird, brauchen Autos mehr Energie. Das war schon immer so – und das wissen auch alle, die jemals mit einen Diesel oder Benziner in den Skiurlaub gefahren sind. Unterschiedliche Untersuchungen kamen in den vergangenen Jahren zu dem Ergebnis, dass die Reichweitenverluste bei Verbrennern zwischen 10 und 25 Prozent liegen. Aber kaum jemand spricht darüber. Es ist einfach so – und man akzeptiert die Grundgesetze der Physik.

Anzeige Anzeige

Ganz anders sieht die Sache bei einem Elektroauto aus. Sobald die erste Schneeflocke den Asphalt berührt, sind die Medien voll von Meldungen darüber, wie hoch die Reichweitenverluste von Elektroautos im Winter sind. Dass das in der Praxis für die meisten Fahrer:innen mit keinerlei Einschränkung verbunden ist, bleibt indes häufig unerwähnt.

Ja, Elektroautos haben im Winter eine geringere Reichweite

Grundsätzlich ist es völlig unstrittig, dass Elektroautos im Winter einen höheren Energiebedarf haben, als an wärmeren Tagen. Das hat einerseits chemische und physikalische Ursachen, denn im Winter nimmt die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der Batterie ab, weshalb mehr Energie aufgewendet werden muss, um die gewohnte Leistung zu erbringen.

Anzeige Anzeige

Andererseits sind Elektroautos – anders als Verbrenner – unglaublich effizient, wenn es um die Nutzung der vorhandenen Energie geht. Aus diesem Grund entsteht bei Elektromotoren auch deutlich weniger Abwärme. Genau das wird an kalten Tagen allerdings zum „Problem“, denn während Verbrenner einfach die Abwärme des Motors zum Heizen des Innenraums nutzen, muss ein Elektroauto diese Wärme erst erzeugen.

Bedeutet: Wenn man an einem kalten Wintermorgen mit einem kalten Elektroauto losfährt, und der Innenraum erst einmal auf 21 Grad geheizt werden muss, dann sinkt dadurch die Reichweite. Bei den meisten modernen Elektroautos belaufen sich die Reichweitenverluste auf 10 bis 20 Prozent. Es gibt aber natürlich Ausreißer (nach oben und unten). Laut einer 2022 veröffentlichten Studie von Recurrent büßt beispielsweise der Jaguar I-Pace im Winter lediglich drei Prozent ein, das Tesla Model Y Long Range AWD 15 Prozent und der VW ID 4 sogar bis zu 30 Prozent. Bei einem Test des norwegischen Automobilverbandes NAF und der Fachzeitschrift Motor von Anfang 2022 schneidet der VW ID.4 Pro dagegen mit lediglich 14,41 Prozent geringerer Reichweite deutlich besser ab.

Anzeige Anzeige

Das liegt ganz einfach daran, dass bei solchen Tests teils ganz unterschiedliche Verfahren und Rahmenbedingungen Anwendung finden, weshalb allgemein gültige Rückschlüsse schwierig sind.

Der eigentliche Punkt ist aber ein völlig anderer: Selbst wenn man davon ausgeht, dass der ID 4 bei -8 Grad rund 30 Prozent seiner Reichweite einbüßt, dann sind das noch immer knapp 280 Kilometer. In Deutschland legen Autos pro Tag durchschnittlich 35 Kilometer zurück. Das heißt, dass in den wenigen Wochen, in denen es hierzulande überhaupt noch so kalt wird, den meisten Menschen trotzdem eine Ladung pro Woche ausreicht. Und selbst die Langstrecke von 500 Kilometern in den Skiurlaub lässt sich mit einem Ladestopp von 30 Minuten problemlos bewältigen.

Anzeige Anzeige

Tipps für mehr Reichweite im Winter

Darüber hinaus gibt es natürlich auch Möglichkeiten, um die Reichweitenverluste im Winter zu minimieren. Wie eingangs erwähnt, wird die meiste Energie zum Heizen des Innenraums benötigt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, gerade vor längeren Fahrten, das Auto vorzuheizen, während es noch an der Wallbox oder Ladestation lädt. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Reichweite aus, sondern man spart sich auch noch das Kratzen und steigt in ein warmes Auto ein.

33 Bilder ansehen Das sind Toyotas 15 neue Modelle Quelle: Toyota

Weiterhin kann man während der Fahrt die Sitzheizung statt der Klimatisierung nutzen, insgesamt vorausschauend fahren – und natürlich den Akku vor dem Laden vorkonditionieren. Letzteres ist elementar wichtig, denn wer mit kaltem Akku an den Schnelllader kommt, muss sich unter Umständen mit einem Bruchteil der eigentlich möglichen Ladeleistung begnügen.

Zu guter Letzt: Sofern verfügbar, sollte ein Elektroauto mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden. Unabhängig vom Aufpreis, macht sich diese in puncto Reichweite bei fast allen Fahrzeugen im Winter positiv bemerkbar.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Elektroauto