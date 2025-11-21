So überträgst du Dateien bald direkt zwischen Android und iPhone

Ein iPhone (links) und ein Android-Gerät, hier die Schnelleinstellungen, die auch AirDrop und Quick Share erlauben (Foto: PixieMe / Shutterstock)

Bisher mussten Android- und iPhone-Nutzer auf Messaging-Apps zurückgreifen, um schnell Dateien auszutauschen – selbst wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befanden. Mit einer erweiterten Version von Quick Share können Android-Nutzer nun Dateien direkt an iOS-Geräte senden. Das System erkennt Apple-Geräte in der Umgebung automatisch, sobald Quick Share aktiviert und Dateien zum Versand ausgewählt wurden. Auf dem iPhone erscheint dann eine AirDrop-Benachrichtigung mit der Anfrage, die Dateien zu akzeptieren.

Auch in umgekehrter Richtung funktioniert der Austausch: iPhone-Nutzer können per AirDrop Dateien an Android-Geräte senden. Allerdings muss auf dem Android-Gerät zuvor der Empfang aktiviert werden, damit es von AirDrop erkannt wird. Das kennt man auch von iPhones untereinander. Der große Haken an der Sache: Die notwendige Software hat Google bislang nur für seine eigenen Pixel-10-Smartphones freigegeben. Das Unternehmen teilte nicht mit, wann und ob die Technik auch für das allgemeine Android-Betriebssystem (und damit viele weitere Handys) freigegeben wird. Auch wurden Macs und iPads nicht als Gegenstellen genannt, dabei nutzen diese das gleiche AirDrop-Protokoll.

Hintergrund der Entwicklung

Die Erweiterung kommt nicht überraschend. Ende August wurden bereits Hinweise im Code einer Beta-Version von Googles Play-Services-App entdeckt, die auf Experimente mit Quick Share für iPhones und Macs hindeuteten. Ursprünglich vermuteten Experten, dass Apple-Nutzer dafür eine separate App installieren müssten. Stattdessen hat Google nun eine direkte Integration mit AirDrop umgesetzt. Wie diese konrekt entstanden ist – also ob es direkte Vereinbarung mit Apple gab –, teilte Google nicht mit.

Google betont in einem Blog-Beitrag, dass die Funktion mit hohem Sicherheitsanspruch entwickelt wurde und die übertragenen Daten durch geprüfte Sicherheitsvorkehrungen geschützt seien. Die Quick-Share-Erweiterung sei ein weiterer Schritt zur verbesserten Kompatibilität zwischen den Betriebssystemen.

Entwicklung von Quick Share

Die Datenaustausch-Funktion war früher unter dem Namen „Nearby Share“ bekannt, wurde dann zu „Quick Share from Google“ und Anfang dieses Jahres schließlich in „Quick Share“ umbenannt. Die Funktion ist Googles Antwort auf Apples AirDrop und ermöglicht den schnellen, kabellosen Austausch von Dateien zwischen Geräten in unmittelbarer Nähe.

Zuvor konnte man die Technik zwischen Android-Geräten, Chromebooks sowie Windows-Rechnern nutzen. Auf PCs braucht es aber eine eigene Software.