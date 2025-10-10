So will Microsoft dafür sorgen, dass dein Mail-Postfach nie wieder überquillt

Volle Postfächer sind nicht nur unübersichtlich, sondern können auch dazu führen, dass keine neuen E-Mails mehr versendet oder empfangen werden können. Wie Winfuture berichtet, will Microsoft das Problem stetig wachsender Datenmengen jetzt mit einem neuen Archiv für ältere Nachrichten in den Griff bekommen.

Neues Archiv soll überfüllte Postfächer entlasten

Laut dem Branchenverband Bitkom erhält jede:r Deutsche im privaten E-Mail-Postfach durchschnittlich zehn Nachrichten pro Tag, bei rund zehn Prozent der Befragten sind es sogar 30 oder mehr. Im beruflichen Umfeld ist das Volumen deutlich höher: In deutschen Firmenpostfächern treffen täglich im Durchschnitt 42 E-Mails ein. Damit entstehen gleich mehrere Herausforderungen. Zum einen wird der Posteingang schnell unübersichtlich, wenn Nachrichten nicht regelmäßig sortiert oder gelöscht werden. Zum anderen können neue E-Mails nicht mehr zugestellt werden, sobald der Speicherplatz erschöpft ist.

Diese Probleme will Microsoft jetzt gezielt angehen. Ab Mitte Oktober führt der Konzern ein neues Archivierungssystem für Exchange Online ein, das auf sogenannten Schwellenwerten basiert. Für Geschäftskunden ist der weltweite Rollout in der Public Cloud ab dem 15. Oktober geplant, Behörden und Regierungsorganisationen folgen im November. Durch die Neuerung sollen ältere Nachrichten künftig automatisch in ein Archivpostfach verschoben werden, sobald das Hauptpostfach zu 90 Prozent ausgelastet ist. Das Ziel von Microsoft besteht darin, überfüllte Postfächer dauerhaft zu vermeiden.

Bisher wurden E-Mails nach zwei Jahren automatisch verschoben. Laut Microsoft stoßen Archivierungsregeln wie diese aber zunehmend an ihre Grenzen. Grund dafür sind stetig wachsende Datenmengen, große Dateianhänge und die Zunahme automatisch generierter Inhalte. Insbesondere KI-gestützte Tools wie Microsoft Copilot sorgen für eine zusätzliche Flut an E-Mails – etwa durch Besprechungsnotizen, Berichte oder Statusmeldungen. Wenn ein Postfach voll ist, kann das laut Microsoft gravierende Folgen haben: Nutzer:innen können weder Nachrichten empfangen noch senden, was die Kommunikation und Effizienz in Unternehmen potenziell massiv beeinträchtigt. Das neue schwellenbasierte System soll hier als Sicherheitsnetz dienen.

Die ältesten Nachrichten werden dann automatisch ins Archiv verschoben – außer sie werden durch einen Tag vom Archivieren ausgeschlossen. Die bestehende Ordnerstruktur bleibt dadurch erhalten und archivierte Inhalte können weiterhin durchsucht werden. Wichtig ist allerdings, dass das Archivpostfach zuvor aktiviert und ausreichend dimensioniert werden muss, da durch die Einführung keine automatische Speichererweiterung erfolgt. Administrator:innen sollten zudem beachten, dass die neue Funktion bestehende Archivierungsrichtlinien vorübergehend überschreibt und dass sie nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden kann. Microsoft weist außerdem darauf hin, dass es zu Beginn vermehrt zu Support-Anfragen kommen könnte.