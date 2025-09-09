OpenAI-Chef Sam Altman: Social Media fühlt sich wegen KI-Bots „unecht“ an

Reddit, das selbsternannte "Herz des Internets" ist von unzähligen KI-Bots befallen. Das zumindest fürchtet OpenAI-Chef Sam Altman. (Foto: jamesonwu1972/Shutterstock.com)

Sam Altman, CEO von OpenAI, hat am 8. September 2025 auf X einen Post abgesetzt, der ein ungewöhnlich selbstkritisches Statement über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz beinhaltet.

Beim Scrollen im Subreddit r/Claudecode, wo gerade viele Erfolgsmeldungen zu OpenAI Codex kursierten, stellte er offenbar ernüchtert fest: „Ich gehe davon aus, dass alles hier Fake ist oder von Bots kommt – auch wenn ich in diesem Fall weiß, dass das Wachstum von Codex wirklich stark ist und der Trend real.“

Altman reagiert damit auf die vielen Threads, die einen Wechsel von Claude zum Coding-Tool seines eigenen Unternehmens anpreisen. Offenbar kann auch er nicht genau sagen, ob es sich dabei um menschliche Beiträge oder um KI-generierte Werbemaßnahmen handelt.

Schwer zu unterscheiden: KI- und Menschensprache gleicht sich an

Altman führt in seinem Post mehrere Gründe an, warum Social Media heute so „unecht“ wirkt. Denn nicht nur sprechen Large Language Modelle (LLM) wie Menschen, auch die Menschen passten ihre Sprache im Internet zunehmend den Eigenheiten des „LLM-Sprechs“ an.

Dazu komme, dass sich „Extremely Online“-Communities stark synchronisierten. Der ständige Wechsel zwischen Hype-Optimismus und Zynismus werde durch Plattform-Optimierung und Monetarisierung noch verstärkt.

Außerdem seien „Astroturfing“-Kampagnen weit verbreitet – also PR oder Werbung, die wie echte Beiträge wirken, weshalb man noch vorsichtiger auf verdächtigen Content reagiere.

Das alles fasst Altman mit dem Gefühl zusammen: „AI-Twitter und AI-Reddit fühlen sich heute extrem unecht an – ganz anders als noch vor ein oder zwei Jahren.“

Sam Altman: Klage über selbst verursachten Schaden

Die Ironie an Altmans Aussage liegt auf der Hand: Er selbst trägt mit seinen Modellen maßgeblich zu den Veränderungen bei, die er nun beklagt. OpenAI hat Sprachmodelle unter anderem mit Reddit-Daten trainiert;

Altman war bis 2022 Reddit-Boardmitglied und ist immer noch Großaktionär. Schon 2024 war laut Imperva mehr als die Hälfte des Internetverkehrs nicht-menschlich – ein Großteil davon durch LLMs verursacht.

Verzerren KI-Bots unseren Blick auf die Realität?

Der Anteil von KI-Akteuren auf sozialen Plattformen ist enorm hoch – wird aber von naiven Laien-Nutzer:innen relativ selten in Betracht gezogen.

X-Bot Grok schätzt, dass allein X hunderte Millionen Bots beherbergt. Das Internet entwickelt sich so zu einem Ort, an dem menschliche Sprache und KI-Sprache immer stärker verschwimmen – bis zur Ununterscheidbarkeit.

Die Gefahr von Missbrauch liegt auf der Hand. Propaganda und sogenannte Ragebait – also Posts, die durch ihre provokanten Aussagen zur Spaltung der Gesellschaft beitragen – können von KI-Postern massenhaft verbreitet werden und lassen so bei Anwender:innen verzerrte Wahrnehmungen der Realität entstehen.

Social-Media-Plattformen ohne Bots: Ein neues Geschäftsmodell?

Altmans Eingeständnis wirft eine unbequeme Frage auf: Wenn nicht einmal er sicher weiß, ob er mit Menschen oder mit Bots interagiert – wie sollen es dann Nutzer:innen oder Plattformbetreiber:innen können?

Manche Beobachter:innen haben aber ganz andere Ideen: Sie spekulieren, dass es sich bei Altmans Tweet selbst um Werbung handeln könnte – als Auftakt zu einem eigenen, möglicherweise bot-freien Social Network von OpenAI.

Die Social-Media-Evolution

