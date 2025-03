Social Media mit Öffnungszeiten: Diese App funktioniert nur drei Stunden am Tag

Tagtäglich nutzen Millionen Menschen diverse Social-Media-Apps. Im Jahr 2024 haben wir durchschnittlich 143 Minuten pro Tag auf Instagram, Facebook und Co. verbracht (via Statista). Eine neue Social-Media-App will dem Trend des endlosen Scrollens entgegenwirken. Dafür beschränken die Verantwortlichen dahinter den Zugang auf drei Stunden pro Tag.

Seven39: Eine Social-Media-App für drei Stunden

Die App trägt den Namen Seven39 und lässt sich derzeit nur über einen Browser aufrufen. Ihr könnt jederzeit einen Account für die Social-Media-App erstellen. Der Login ist allerdings nicht immer direkt möglich. Denn die drei Stunden sind nicht für jede:n Nutzer:in individuell. Jede Person, die bei Seven39 angemeldet ist, kann sich nur zu den Öffnungszeiten einloggen.

Als Begründung schreibt der Entwickler hinter der App: „Weil Social Media besser ist, wenn wir alle zusammen online sind. Kein endloses Scrollen, keine Angst, etwas zu verpassen. Nur drei Stunden Spaß jeden Abend“. Zunächst hatte er die Plattform nur für sich und seine Freunde erstellt. Jetzt will er Seven39 mit zusätzlichen Nutzer:innen ausprobieren und das Konzept erweitern.

Der Name der App ist gleichzeitig der Zeitpunkt, zu dem sich die Tore von Seven39 öffnen – nämlich 7:39 pm Eastern Standard Time. Der Zugriff auf die App wird also hierzulande noch durch die Zeitverschiebung erschwert. Wer die Social-Media-App in Deutschland nutzen will, muss auf den Startschuss um 0:39 Uhr warten und kann sie dann bis 3:39 Uhr nutzen.

Da es sich noch um ein frühes Konzept handelt, plant der Entwickler hinter Seven39 auch vorerst nicht, die Zeiten an andere Zeitzonen anzupassen. Unter seinem Post bei Hacker News verstehen zahlreiche User:innen diese Entscheidung. Einige sind sogar dafür, dass es künftig keine individuellen Zeiten geben sollte. Denn dadurch würde die Idee, dass alle User:innen gleichzeitig online sind, zerstört.

