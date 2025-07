Clanker: Was ein Begriff aus Star Wars mit KI zu tun hat – und was er bedeutet

Mittlerweile hat es ein Begriff aus Star Wars auch in die KI-Welt geschafft: Clanker. So werden in den zahlreichen Serienepisoden aus dem erweiterten Universum abwertend die Kampfdroiden bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf das Geräusch, das die Metallkörper und Gelenke der Roboter verursachen, wenn sie sich bewegen.

In den sozialen Medien ist es zu einem Schimpfwort oder eher einer ironischen Beleidigung geworden, um die „Verachtung für KI und die Automatisierungsbesessenheit der Tech-Branche auszudrücken“, schreibt die Technologie-Plattform Mashable.

Reaktion auf Personen wie Elon Musk und Sam Altman

Da die Meme-Kultur voll von Anspielungen und Erinnerungen an Star Wars ist, kommt es wenig überraschend, dass es auch die Clankers aus der Science-Fiction-Welt in die reale Welt geschafft haben.

Der wenig schmeichelnde Begriff ist auch eine Reaktion auf die Begeisterung von prominenten Menschen wie Elon Musk und Sam Altman, die sich für KI in allen Bereichen des menschlichen Lebens starkmachen.

Menschen spielen damit eine Art „Roboterrassismus“ nach

Ein Beispiel dafür ist Musks unermüdliche Werbung für seinen humanoiden Roboter Optimus. Erst kürzlich wurde in Kalifornien ein Restaurant im Retro-Stil eröffnet – inklusive Popcorn, serviert vom Tesla-Roboter. Musk behauptete, die Maschine werde eines Tages „durch die Häuser streifen und unterschiedliche Aufgaben, wie das Machen der Wäsche bis hin zur Rasenpflege, übernehmen“.

Mit der Verwendung des Clanker-Begriffs auf Social Media veröffentlichen viele Menschen überspitzte Beiträge zu einer von Robotern dominierten Welt. In den allermeisten Fällen ist das Satire und eine spaßige Art und Weise, sich mit der immer mehr von KI beeinflussten Welt auseinanderzusetzen. In einzelnen Fällen aber womöglich auch eine Reaktion auf die Sorgen von Menschen, womöglich bald von Maschinen ersetzt zu werden.